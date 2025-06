Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture de l'avenue des Hôtels jusqu'à la fin de l'année 2025

QUÉBEC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que l'avenue des Hôtels, entre la rue Chambalon et le chemin Saint-Louis, sera fermée à la circulation jusqu'à la fin de l'année 2025. Cette entrave est requise afin de poursuivre la reconstruction complète de la chaussée de l'avenue des Hôtels, dans le cadre du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Gestion de la circulation

Entraves en vigueur dans le secteur de la tête des ponts (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Du dimanche 15 juin à 20 h, jusqu'à la fin de l'année 2025

Fermeture complète de :

l'avenue des Hôtels entre la rue Chambalon et le chemin Saint-Louis ;

la sortie no 23 - Chemin Saint-Louis de la route 175 en direction nord.

Du dimanche 15 juin à 20 h, jusqu'en 2026

Fermeture complète de l'entrée de la route 175 en direction nord en provenance de l'avenue des Hôtels.

La nouvelle bretelle, qui sera ouverte à la circulation en 2026, sera localisée au sud de l'avenue des Hôtels, dans le secteur de l'Aquarium du Québec.

L'accès aux commerces de l'avenue des Hôtels se fera par le chemin Saint-Louis et la rue Villeray. En tout temps les accès sont maintenus ouverts. Les chemins de détour sont balisés par une signalisation temporaire.

Ces entraves pourraient être annulées ou reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

