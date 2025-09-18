Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture du pont de Québec et autres entraves dans le secteur dès le 19 septembre

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que différentes entraves sont prévues à compter du 19 septembre dans le cadre du projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

Gestion de la circulation

Pont de Québec

Du samedi 20 septembre, à 6 h, au dimanche 21 septembre, à 10 h

Fermeture complète du pont de Québec dans les deux directions.

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes. Direction Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île). Direction Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis .



Cette entrave est nécessaire dans le cadre de la construction des murs du futur pont d'étagement de la route 175, au-dessus de la voie ferrée.

Boulevard Laurier

Du samedi 20 septembre, à 5 h, au lundi 22 septembre, à 5 h 30

Fermeture complète du boulevard Laurier en direction ouest entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie.

Le trottoir sera fermé. Les piétons devront emprunter le trottoir de l'autre côté du boulevard.

L'accès aux commerces situés sur le boulevard Laurier se fera par le boulevard Hochelaga.

Cette fermeture est requise afin d'effectuer des travaux sur le réseau de conduites souterraines, dans le cadre de la construction du corridor et du tunnel pour autobus. D'autres fermetures de fin de semaine seront nécessaires dans les prochaines semaines afin de poursuivre les travaux.

Du lundi 22 septembre, à 21 h, au mardi 23 septembre, à 5 h 30

Fermeture complète du boulevard Laurier en direction ouest entre la route de l'Église et l'échangeur autoroutier.

L'accès aux commerces situés sur le boulevard Laurier se fera par le boulevard Hochelaga.

se fera par le boulevard Hochelaga. Le trottoir demeurera accessible.

Du lundi 22 septembre, à 19 h, au mardi 23 septembre, à 5 h 30

Fermeture de l'avenue Lavigerie entre les boulevards Hochelaga et Laurier.

Le trottoir demeurera accessible ainsi que la traverse piétonne à l'intersection Laurier /Lavigerie.

/Lavigerie. Les accès aux résidences et aux commerces seront maintenus.

Cette fermeture est requise afin de modifier la configuration des voies, ajuster les dispositifs de gestion de la circulation et la signalisation.

Chemin Saint-Louis

Du 19 septembre au 24 octobre

Épisodes de circulation en alternance entre la route 175 et la rue Villeray.

Les accès aux commerces seront maintenus en tout temps par le chemin Saint-Louis .

. Les piétons et les cyclistes pourront circuler.

Cette troisième phase de travaux intensifs vise à poursuivre la reconstruction du chemin Saint-Louis.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Ces opérations pourraient être annulées ou reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

