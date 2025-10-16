Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture du boulevard Laurier durant la fin de semaine du 18 octobre

QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la fermeture du boulevard Laurier en direction ouest entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie, du samedi 18 octobre, à 5 h, au lundi 20 octobre, à 5 h 30. Cette entrave est nécessaire afin de poursuivre les travaux sur le réseau de conduites souterraines, dans le cadre du projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Gestion de la circulation

Fermeture du boulevard Laurier en direction ouest entre la route de l’Église et l’avenue Lavigerie, du samedi 18 octobre, à 5 h, au lundi 20 octobre, à 5 h 30. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Boulevard Laurier

Du samedi 18 octobre, à 5 h, au lundi 20 octobre, à 5 h 30

Fermeture du boulevard Laurier en direction ouest entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie.

Le trottoir sera fermé. Les piétons devront emprunter celui de la direction opposée (côté sud).

Selon l'emplacement, l'accès aux commerces se fera par le boulevard Hochelaga, l'avenue Lavigerie ou la route de l'Église. Une signalisation sera en place pour diriger les usagers.

Le virage à gauche sur le boulevard Hochelaga en direction ouest sera possible, entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie, pour accéder aux commerces.

Des policiers seront présents aux intersections durant la journée pour assurer la fluidité de la circulation.

À noter que d'autres fermetures de fin de semaine pourraient être nécessaires dans les prochaines semaines.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Ces opérations pourraient être annulées ou reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

