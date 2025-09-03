Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture complète du pont de Québec et du chemin Saint-Louis

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont de Québec sera fermé à la circulation du 5 septembre, à 19 h, au 7 septembre, à 20 h. Cette entrave est nécessaire dans le cadre de la construction des murs architecturaux du futur lien piéton reliant l'avenue des Hôtels à la gare de Sainte-Foy.

De plus, le chemin Saint-Louis, entre l'avenue des Hôtels et la rue Villeray, sera fermé dans les deux directions du 7 au 19 septembre afin de poursuivre sa reconstruction.

Ces interventions s'inscrivent dans le projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Gestion de la circulation

Pont de Québec

Du vendredi 5 septembre, à 19 h, au dimanche 7 septembre, à 20 h

Fermeture complète du pont de Québec, dans les deux directions.

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes. Direction Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île). Direction Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis .

Détour : pont Pierre-Laporte (ouvert en tout temps pendant l'entrave)

RAPPEL - Entraves sur le chemin Saint-Louis

Les entraves se déroulent en trois phases, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, selon l'horaire qui suit :

Jusqu'au 7 septembre

Circulation en alternance, entre la route 175 et la rue Villeray.

Du 7 au 19 septembre

Fermeture complète dans les deux directions, entre l'avenue des Hôtels et la rue Villeray.

Détour : En direction est : avenue de Liège, boulevard Neilson, boulevard Hochelaga, avenue Lavigerie et chemin Saint-Louis . En direction ouest : avenue Lavigerie, boulevard Laurier , route 175 en direction sud et chemin Saint-Louis .



Du 19 septembre au 24 octobre

Circulation en alternance entre la route 175 et la rue Villeray.

En tout temps, durant les travaux, les accès aux commerces seront maintenus par le chemin Saint-Louis. Les piétons et les cyclistes pourront également circuler. Une signalisation sera installée pour diriger les usagers.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Les usagers de la route sont invités à prévoir plus de temps pour se rendre à destination. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

