Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Avancement des travaux et entraves prévues pendant l'hiver 2024-2025

QUÉBEC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les principaux chantiers du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec prendront une courte pause hivernale, à partir du 20 décembre 2024. Au cours de cette période, il ne devrait y avoir aucune fermeture complète du pont de Québec et du trottoir, ni aucune nouvelle entrave de longue durée. Plusieurs axes ont aussi été réouverts à la circulation. Les travaux reprendront progressivement au courant de l'hiver 2025. Les dates seront confirmées ultérieurement, notamment en fonction des conditions météorologiques.

Entraves en vigueur dans le secteur de la tête des ponts, pendant décembre 2024 et la pause hivernale 2025. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Axes routiers réouverts à la circulation

L'avenue Lavigerie, entre l'avenue Sasseville et le boulevard Laurier (depuis le 10 décembre).

(depuis le 10 décembre). Les trois voies de la route 175, entre l'approche nord du pont de Québec et la sortie menant vers l'avenue des Hôtels, dans le secteur de l'Aquarium du Québec (depuis le 4 décembre).

La bretelle menant de la route 175 en direction nord vers l'avenue des Hôtels, dans le secteur de l'Aquarium du Québec (depuis le 4 décembre).

Le boulevard Champlain dans le secteur de l'Aquarium du Québec (depuis le 4 décembre).

dans le secteur de l'Aquarium du Québec (depuis le 4 décembre). L'avenue des Hôtels, entre l'Aquarium du Québec et le stationnement P2 (depuis le 2 décembre).

La nouvelle piste polyvalente (Route verte) au nord du pont de Québec est également ouverte depuis le 4 décembre.

Certaines entraves restent toutefois en vigueur dans le secteur. En tout temps durant les travaux, les accès aux commerces demeurent ouverts . Des panneaux de signalisation sont en place pour diriger les usagers de la route.

Principaux travaux réalisés dans la dernière année

En 2024, plus de 100 travailleuses et travailleurs étaient actifs en période de pointe sur les trois chantiers du projet. Les travaux suivants ont été réalisés :

Secteur du boulevard Laurier



Début de la construction du tunnel réservé au transport en commun et des murs de soutènement.

Secteur de la route 175



Réfection de la chaussée à l'approche nord du pont de Québec et début de la construction d'un nouveau belvédère au nord de celui-ci.

Reconstruction de la piste polyvalente, améliorée et élargie, reliant le pont de Québec à l'avenue des Hôtels.

Secteur de l'avenue des Hôtels



Début du réaménagement de l'avenue des Hôtels et du stationnement P2 à proximité de l'Aquarium du Québec.

Principaux travaux à venir en 2025

En plus de la reprise des interventions entamées en 2024, les travaux prévus pour l'année 2025 comprennent notamment :

Secteur de la route 175



Reconstruction du pont d'étagement de la route 175, au-dessus de la voie ferrée, et démolition du pont actuel.

Secteur de l'avenue des Hôtels



Construction d'un nouveau pont d'étagement sur l'avenue des Hôtels, au-dessus de la voie ferrée.

Réfection partielle de la chaussée de l'avenue des Hôtels et début des interventions visant la mise en place du corridor réservé aux autobus.

Le projet en bref

La reconstruction et l'aménagement des échangeurs permettront d'améliorer les déplacements de l'ensemble des usagers dans le secteur, dont les piétons et les cyclistes, en plus de mettre en valeur le paysage environnant la porte d'entrée de la Capitale-Nationale.

La première phase du projet, soit le réaménagement de l'avenue des Hôtels, est en réalisation depuis 2023, et se poursuivra jusqu'en 2027.

se poursuivra jusqu'en 2027. La deuxième phase, qui est en planification, comprendra le réaménagement du réseau routier, dont l'échangeur principal situé au croisement des autoroutes Henri-IV (73) et Duplessis (540) avec la route 175, de même que la réfection de la majorité des infrastructures.

