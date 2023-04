Échangeur des autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie) et 15 (des Laurentides), à Laval

Début des travaux de construction d'une nouvelle bretelle directionnelle sur la voie de desserte de l'autoroute 440 en direction ouest

LAVAL, QC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux s'amorceront, à compter du 17 avril 2023, sur la voie de desserte de l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) en direction ouest. Ces travaux, d'une durée d'environ trois semaines, entraîneront des entraves sur la voie de desserte et la fermeture de l'accès à partir de la rue Bergman. Ces travaux sont nécessaires dans le cadre du projet de sécurisation et d'amélioration dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15 à Laval.

Les commerces demeureront ouverts durant toute la durée de ces travaux et des détours seront mis en place pour permettre aux usagers de la route d'y accéder.

Gestion de la circulation

Du 16 avril à 22 h au 17 avril à 4 h:

Fermeture complète de la voie de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest, entre la sortie n o 24 Boul. Industriel inclusivement et le boulevard Le Corbusier ;

Poursuivre sur l'autoroute 440, en direction ouest, jusqu'à la sortie n o 19 R-117/Boul. du Curé- Labelle , puis emprunter la route 117 et l'autoroute 440, en direction est, pour aller prendre l'autoroute 15, en direction nord ou l'autoroute 440, en direction ouest.

Du 17 avril à 4 h au 5 mai à 23 h 30:

Fermeture partielle de la voie de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest, avec déviations des deux voies vers la gauche, et de la rue Bergman à la hauteur de la voie de desserte;

Les usagers de la route sont invités à emprunter l'un des chemins de détour suivants :

Prendre la sortie n o 24 Boul. Industriel , tourner sur le boulevard Industriel en direction nord, puis emprunter les rues Berlier et Bergman;

Poursuivre jusqu'à la voie de desserte de l'autoroute 15 en direction nord, puis prendre la rue Monterey, le boulevard Le Corbusier , la rue Berlier et la rue Bergman.

En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces travaux pourraient être annulés ou reportés sans préavis. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Les prochaines entraves sur la voie de desserte de l'autoroute 15 en direction nord seront communiquées au moment opportun.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Faits saillants

Environ 305 000 véhicules circulent chaque jour dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15, ce qui en fait l'un des échangeurs les plus achalandés du Québec.

Page Web : Échangeur des autoroutes 440 et 15 à Laval - Sécurisation et amélioration de la mobilité.

