La Plateforme d'innovation collaborative de l'Ontario encourage les collaborations de recherche entre le postsecondaire et l'industrie à des fins d'innovation et de croissance

TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - eCampusOntario lance la prochaine phase de la Plateforme d'innovation collaborative de l'Ontario (PICO), pour renforcer les liens entre les équipes de recherche expertes des établissements postsecondaires et les entreprises privées de la province.

Avec l'objectif d'accélérer l'innovation et de tisser des liens entre l'industrie et le postsecondaire, la PICO facilite des partenariats dynamiques entre des entreprises et des équipes de recherche postsecondaires de l'Ontario, pour améliorer l'échange d'idées, d'expertise et de ressources. En tirant parti des capacités de recherche appliquée des établissements d'enseignement supérieur de l'Ontario, la PICO encourage les entreprises à développer plus rapidement de nouveaux produits, à bonifier leur productivité et à faire la mise en marché d'innovations de pointe.

« La PICO constitue un important pas vers l'avant pour fortifier l'écosystème d'innovation de l'Ontario », indique Robert Luke, PDG d'eCampusOntario. « Nous croyons qu'en profitant du potentiel de collaboration entre l'industrie et le postsecondaire, nous pouvons catalyser d'importantes recherches, propulser le développement économique et cultiver une génération d'innovateurs experts qui façonneront l'avenir de l'Ontario. »

La PICO crée une synergie entre les entreprises et les équipes de recherche du postsecondaire de la province, en utilisant leurs forces pour résoudre des défis de R. et D., obtenir du financement et défricher de nouvelles voies de croissance. Cette approche transformatrice offre plusieurs avantages :

Croisement d'expertise : La PICO établit des liens entre les importantes compétences en recherche des établissements postsecondaires et les défis réels qu'ont à relever les entreprises, en vue d'encourager l'environnement de collaboration nécessaire à des découvertes innovatrices.

Projets d'apprentissages réels : Les équipes de recherches et les apprenant.e.s obtiennent de l'expérience incomparable en travaillant à des projets de recherche concrets, en établissant des liens entre les connaissances théoriques et les applications pratiques.

Mise en valeur de l'expertise : La PICO offre l'occasion aux établissements postsecondaires de mettre en valeur leur expertise, en les positionnant comme des partenaires de choix pour les entreprises cherchant un appui en innovation.

Occasions accrues de développement en matière de recherche financée : La plateforme amplifie autant la quantité que la qualité des projets de recherche financés, ce qui encourage l'innovation et le développement dans divers secteurs de l'industrie.

Réseautage : La PICO encourage le réseautage entre les établissements postsecondaires et la communauté des affaires locale et provinciale, stimulant la collaboration et la mise en commun de connaissances.

Au sujet de la PICO :

La Plateforme d'innovation collaborative de l'Ontario (PICO), une initiative d'eCampusOntario, resserre les liens entre les équipes de recherche du postsecondaire et les entreprises locales, pour encourager l'innovation, la croissance économique et la R. et D. En tirant parti de l'expertise et des ressources des établissements postsecondaires, la PICO accélère le cheminement du concept au marché, en créant un écosystème d'innovation vibrant partout en Ontario.

Au sujet d'eCampusOntario :

eCampusOntario est un organisme sans but lucratif financé par la province de l'Ontario, qui mène un consortium des collèges, des universités et des établissements autochtones financés par la province en vue d'élaborer et de mettre à l'essai des outils d'apprentissage en ligne pour faire la promotion de l'utilisation des technologies de l'éducation et des environnements d'apprentissage numérique.

