Campus En entreprise stimulera l'innovation et la croissance en offrant aux entreprises un

accès sans barrières aux établissements universitaires pour nouer des partenariats en

formation sur mesure, en recherche et en service de consultation.

TORONTO, le 3 mars 2025 /CNW/ - eCampusOntario aide les entreprises à répondre aux défis économiques actuels et futurs en les associant avec La Table Ronde des Affaires + de l'Enseignement Supérieur (TRAES) et FutureFit AI pour leur offrir un accès unique aux institutions postsecondaires membres d'eCampusOntario. Campus En entreprise permettra aux entreprises de l'Ontario d'accéder facilement à la formation de la main-d'œuvre, au soutien à la recherche et à l'adoption de technologies avancées.

Avec ses 53 établissements postsecondaires ontariens membres, eCampusOntario est en bonne posture pour aider les entreprises à relever les défis économiques actuels et à venir. Les entreprises de l'Ontario peuvent profiter de l'éventail de services intégrés et personnalisés de Campus En entreprise pour :

créer une main-d'œuvre plus résiliente et prête pour l'avenir grâce à un perfectionnement ciblé sur les compétences;

accélérer l'élaboration de produits, l'expansion du marché et le développement de la propriété intellectuelle;

tirer parti d'une adoption plus rapide des technologies avancées comme l'intelligence artificielle;

innover de manière plus confiante grâce aux services de consultation et de soutien.

Robert Luke, président-directeur général (PDG) d'eCampusOntario, a déclaré : « Campus En entreprise est une étape importante pour renforcer la collaboration entre les entreprises et l'enseignement supérieur en Ontario. Nous savons qu'une approche plus accessible, plus fiable et plus intégrée pour faciliter la collaboration entre l'industrie et le milieu universitaire sera bénéfique pour les entreprises, l'Ontario et le Canada. »

Les institutions d'enseignement postsecondaires sont également confrontées à leurs propres difficultés et accueillent favorablement les opportunités de collaborer avec les entreprises pour générer des revenus supplémentaires, transformer la recherche en innovation et développer leur mise sur le marché via des formations de perfectionnement et de développement de nouvelles compétences. La collaboration avec les entreprises est plus qu'essentielle pour les établissements postsecondaires et cela renforcera l'économie de l'Ontario et sa résilience.

Val Walker, PDG de la Table Ronde des Affaires + de l'Enseignement Supérieur (TRAES), a déclaré : « Les entreprises de l'Ontario, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME), sont submergées et à bout de souffle. L'initiative d'eCampusOntario leur permettra de trouver un accès aux opportunités de perfectionnement des compétences et de formation accrédités, ainsi que des partenariats de recherche et du soutien à l'innovation de classe mondiale, et d'y accéder plus facilement. La Table Ronde des Affaires de l'Enseignement Supérieur (TRAES) est ravie de soutenir des solutions comme celle-ci, qui favorisent une meilleure collaboration entre les entreprises et l'enseignement supérieur. »

Campus En entreprise sera alimentée par FutureFit AI, le partenaire technologique de l'initiative, et garantira des liens transparents entre les entreprises et les établissements d'enseignement.

Hamoon Ekhtiari, fondateur et PDG de FutureFit AI, a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de Campus En entreprise à transformer la main-d'œuvre de l'Ontario grâce à des programmes de formation et de perfectionnement ciblés visant à répondre aux besoins essentiels des talents en entreprises. L'initiative rassemblera une mine d'expérience en matière de perfectionnement des compétences, de ressources et de cours provenant des incroyables institutions postsecondaires de l'Ontario et offrira aux entreprises un moyen accessible et personnalisé de tirer parti de ces programmes. »

À propos de Campus en entreprise

Cette initiative d'eCampusOntario met en relation les entreprises et le milieu universitaire pour stimuler la collaboration, l'innovation et la résilience. Conçue comme un « campus en entreprise », elle réunit les acteurs du secteur postsecondaire ainsi que celui des Affaires de l'Ontario pour offrir aux entreprises une formation de la main-d'œuvre, des partenariats pour la mise en marché des innovations issues de la recherche, des services de consultation ainsi que de permettre l'adoption de technologies de pointe. Pour en savoir plus : https://campus.exchange/fr/

À propos d'eCampusOntario

eCampusOntario est un organisme à but non lucratif financé par la province et qui soutient l'innovation, la collaboration et l'éducation dans les instituts autochtones, les collèges et les universités de l'Ontario. Il offre au secteur des plateformes, des programmes et des services pour promouvoir la participation numérique en éducation postsecondaire en permettant aux établissements postsecondaires et aux apprenant.e.s de l'Ontario d'accéder à l'avenir de l'apprentissage et à l'avenir du travail.

Citations supplémentaires

Collèges de l'Ontario

Maureen Adamson, PDG intérimaire de Collèges Ontario, a déclaré : « Les collèges sont fiers de leur rôle essentiel pour assurer une main-d'œuvre dotée de compétences et d'une expertise recherchée. Campus En entreprise sera un outil précieux pour nous aider à établir des partenariats avec des entreprises qui sont à la recherche de perfectionnement personnalisé de compétences et de soutien à la recherche appliquée. L'initiative offre au milieu universitaire et à l'industrie une nouvelle façon d'innover ensemble, et Collèges Ontario est heureux d'appuyer eCampusOntario dans cette entreprise importante. »

Conseil des universités de l'Ontario

Steve Orsini, PDG du Conseil des universités de l'Ontario, a déclaré : « Les universités de l'Ontario collaborent depuis longtemps avec l'industrie pour stimuler l'innovation et la croissance économique. Campus En entreprise s'inscrit dans cette tradition en créant de nouvelles occasions pour les entreprises et les universités de travailler ensemble de manière significative. En renforçant ces liens, nous encourageons l'innovation, développons des talents et contribuons à bâtir une économie plus compétitive et plus résiliente. »

Consortium des instituts autochtones

Marsha Josephs, directrice générale du Consortium des instituts autochtones, a déclaré : « La collaboration et l'innovation ont toujours été au cœur de notre travail, et nous sommes heureux de soutenir la nouvelle initiative Campus En entreprise d'eCampusOntario. En veillant à ce que nos sept établissements membres participent à cet effort, nous contribuons à une économie forte et inclusive, dans laquelle tous les peuples et instituts autochtones et toutes les communautés et entreprises peuvent prospérer. »

Riipen

Dana Stephenson, cofondatrice et PDG de Riipen, a déclaré : « Chez Riipen, nous comblons le fossé entre l'industrie et l'enseignement supérieur afin de créer des partenariats d'apprentissage efficaces et concrets. Grâce à notre partenariat avec eCampusOntario, des apprenants de 30 établissements ont collaboré avec près de 600 entreprises, permettant à l'industrie de réaliser plus de 1 200 projets en 2024. Le lancement de Campus en entreprise marque une étape importante vers une main-d'œuvre prête pour l'avenir et des liens plus solides, favorisant l'innovation, le perfectionnement des compétences et la croissance économique. »

