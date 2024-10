TORONTO, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une démarche révolutionnaire en matière d'enseignement supérieur au Canada, eCampusOntario a officiellement lancé le Campus numérique Canada, un ensemble exhaustif de services à valeur ajoutée conçus pour appuyer la transformation numérique des établissements postsecondaires.

La transformation numérique correspond à l'utilisation de technologies et de pédagogies numériques orientées par des recherches et des données probantes pour soutenir les apprenants tout au long du cycle de vie de l'apprentissage. Les établissements d'enseignement supérieur du Canada sont de plus en plus nombreux à adopter la transformation numérique, ce qui change la façon dont les Canadiens apprennent, se perfectionnent, tissent des liens avec les employeurs et font progresser leur carrière.

« Les apprenants ont des attentes élevées en ce qui concerne leur expérience postsecondaire, explique Robert Luke, président-directeur général d'eCampusOntario. Non seulement les apprenants veulent une éducation axée sur la carrière, mais ils recherchent aussi un apprentissage numérique. Nous sommes là pour aider les établissements postsecondaires à fournir aux apprenants les outils dont ils ont besoin pour affronter la concurrence sur le futur marché du travail. »

eCampusOntario, qui célébrait son 10e anniversaire le 3 octobre dernier, fournit depuis longtemps aux établissements membres le soutien essentiel à la croissance de l'apprentissage numérique de qualité supérieure au sein de la province. Grâce au lancement du Campus numérique Canada, les mêmes services sont désormais accessibles aux membres et aux non-membres de l'ensemble du pays.

« De plus en plus, on nous demande de fournir nos services à des non-membres en dehors de l'Ontario. Le Campus numérique Canada contribue à l'expansion de nos services de transformation numérique à l'échelle nationale, affirme Rich Louttet, responsable de la transformation sectorielle chez eCampusOntario. Les établissements cherchent à consolider leur avantage concurrentiel afin d'offrir la meilleure expérience d'apprentissage possible à leurs étudiants. Grâce au Campus numérique Canada, nous permettons à tous les établissements d'adopter la transformation numérique et de tirer parti de plateformes qui approfondissent les liens avec les employeurs, tout en réduisant les coûts et en augmentant les revenus. »

Les offres inaugurales du Campus numérique Canada comprennent la prospective stratégique et la consultation des cadres, des perspectives de perfectionnement professionnel novatrices, des ateliers tournés vers l'avenir et des plateformes en tant que service visant à favoriser les partenariats stratégiques. Avant le lancement du Campus numérique Canada, eCampusOntario a publié en 2023 quelques guides de transformation numérique.

« La transformation numérique aide les établissements à harmoniser le soutien offert aux apprenants, aux éducateurs, aux établissements et aux employeurs, ajoute Robert Luke. Nous sommes ravis d'être en mesure d'aider les établissements à effectuer ce changement important qui sera si avantageux pour les étudiants. »

Au sujet d'eCampusOntario :

eCampusOntario est un organisme sans but lucratif financé par la province de l'Ontario, qui mène un consortium des collèges, des universités et des établissements autochtones financés par la province en vue d'élaborer et de mettre à l'essai des outils d'apprentissage en ligne pour faire la promotion de l'utilisation des technologies de l'éducation et des environnements d'apprentissage numérique.

