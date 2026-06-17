ECAM met l'accent sur la vidéosurveillance en direct alors que les opérateurs logistiques font face à des pertes annuelles record de 725 millions de dollars liées au vol de marchandises

DALLAS, le 17 juin 2026 /CNW/ - ECAM, le plus grand fournisseur de solutions de vidéosurveillance d'Amérique du Nord, qui gère plus de 140 000 caméras, a souligné aujourd'hui le rôle de la surveillance vidéo en direct et de la détection basée sur l'IA pour aider les opérateurs de transport et de logistique à faire face à l'évolution du phénomène de vol de marchandises, alors que la criminalité liée à la chaîne d'approvisionnement continue d'entraîner des pertes financières record dans l'ensemble du secteur.

Selon une étude sectorielle de 2025, les pertes estimées liées aux vols de marchandises aux États-Unis et au Canada ont bondi pour atteindre près de 725 millions de dollars en 2025, soit une hausse de 60 % par rapport à 2024. Le nombre d'incidents confirmés de vols de marchandises a augmenté de 18 %, et la valeur moyenne par vol a grimpé de 36 % pour s'établir à 273 990 dollars, ce qui reflète une réorientation des groupes criminels organisés vers des cibles plus sophistiquées et de plus grande valeur.

« Le vol de marchandises a évolué : ce qui n'était autrefois qu'un problème opportuniste et localisé est désormais devenu un risque organisé qui coûte plusieurs millions de dollars à la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Jason Showen, gestionnaire du développement commercial des comptes stratégiques chez ECAM. « Les opérateurs logistiques et de distribution doivent protéger leurs vastes parcs de stockage, leurs réseaux d'installations multi-sites et leurs marchandises de grande valeur qui restent souvent sans surveillance entre deux transferts. Le modèle traditionnel des caméras qui se contentent d'enregistrer implique que, le temps que quelqu'un visionne les images, le vol a déjà eu lieu. Pour faire face à cette menace en constante évolution, les opérateurs doivent donner la priorité aux mesures proactives et préventives. »

Les installations logistiques et de distribution posent des défis spécifiques en matière de sécurité. Les marchandises de grande valeur sont souvent stockées dans de vastes espaces extérieurs caractérisés par une circulation automobile intense, de multiples points d'accès et une visibilité réduite la nuit. Les systèmes de vidéosurveillance traditionnels se contentent souvent d'enregistrer les incidents sans les prévenir, tandis que la présence de professionnels de la sécurité sur place 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 peut mobiliser d'importantes ressources.

ECAM associe une détection basée sur l'IA à des spécialistes hautement qualifiés en surveillance en direct afin d'offrir une visibilité en temps réel sur les parcs logistiques, les centres de distribution, le périmètre des entrepôts, les portails et les quais de chargement, ainsi que sur les stationnements de nuit et les aires de stationnement hors site. Pour les sites nécessitant une couverture rapide ou temporaire, des unités mobiles de surveillance (UMS) peuvent être déployées afin de pallier aux angles morts et de s'adapter à l'évolution des conditions sur place. Lorsqu'une activité suspecte est détectée, les opérateurs de surveillance peuvent vérifier la nature de la menace, activer des alertes audio en direct et alerter les professionnels de la sécurité ou les services de police avant que des pertes ne se produisent.

« Les opérateurs logistiques sont en train de passer d'une approche consistant à consigner les pertes à une approche visant à les prévenir », a poursuivi M. Showen. « La vidéosurveillance en direct comble le fossé entre la détection et l'intervention. Elle permet aux équipes d'intervenir pendant un incident, et non après que la remorque ait quitté le site. »

L'impact de cette approche a été mis en évidence lors des récentes opérations menées par ECAM auprès de ses clients. En collaboration avec ECAM, une multinationale spécialisée dans la livraison et la logistique, a réalisé plus de 10,7 millions de dollars d'économies documentées après avoir mis en place une surveillance vidéo en direct, une gestion des accès et des unités mobiles de surveillance sur l'ensemble de ses sites. Ce déploiement a permis à l'entreprise d'utiliser ses ressources plus efficacement, d'améliorer la visibilité opérationnelle sur plusieurs sites et de remplacer une couverture fragmentée au niveau des sites par une surveillance centralisée.

Alors que les vols de marchandises deviennent de plus en plus organisés et ciblés, les opérateurs logistiques se tournent de plus en plus vers des approches multicouches, fondées sur la technologie, qui combinent la détection en temps réel et une intervention humaine validée. En associant une technologie basée sur l'intelligence artificielle à une expertise en matière de surveillance en direct, ECAM aide les entreprises de transport et de logistique à passer d'un simple enregistrement réactif des incidents à une prévention proactive des pertes sur l'ensemble de leurs réseaux de distribution.

À propos d'ECAM

ECAM est un leader nord-américain des solutions technologiques de surveillance en direct assistées par l'intelligence artificielle, avec le plus grand réseau de systèmes de surveillance mobiles et fixes sur le continent. ECAM combine la technologie de surveillance vidéo en direct assistée par l'IA la plus avancée au monde avec l'expertise humaine, pour offrir une protection en temps réel avec une précision et une vigilance inégalées. De la R&D au développement de produits et à l'innovation de sa plateforme, ECAM est propriétaire de l'ensemble de son exploitation et de sa technologie. L'entreprise met au point des technologies exclusives spécialement conçues pour relever les défis les plus courants en matière de surveillance. Cette approche interne permet aux clients de bénéficier d'innovations rapides et de solutions de pointe adaptées à leurs défis quotidiens. Avec son siège social à Dallas, ECAM est l'une des filiales mondiales cheffe de file de GardaWorld, une société animée par un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité assistée par l'IA, de gestion intégrée des risques et de solutions d'automatisation du numéraire. Pour plus d'information, visitez ecam.com.

SOURCE ECAM

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