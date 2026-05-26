ECAM Central offre aux clients un accès sans précédent à l'ensemble des détections, des interventions et des résultats, ainsi qu'aux données opérationnelles concernant l'ensemble de leurs sites surveillés.

DALLAS, May 26, 2026 /CNW/ - ECAM, le plus grand fournisseur de solutions de vidéosurveillance d'Amérique du Nord, qui gère plus de 140 000 caméras, a annoncé aujourd'hui le lancement d'ECAM Central, une plateforme d'intelligence opérationnelle qui offre aux clients d'ECAM une visibilité complète et en temps réel sur la manière dont leurs sites sont protégés. Pour la première fois, les acheteurs de solutions de sécurité peuvent aller au-delà des images filmées par les caméras pour découvrir l'ensemble de la chaîne d'actions derrière chaque événement surveillé : ce qui a été détecté, comment les opérateurs ont réagi, si la dissuasion a fonctionné et comment chaque incident a été résolu.

« La plupart des entreprises qui investissent dans la vidéosurveillance ne disposent d'aucun moyen de vérifier ce qui se passe réellement lorsqu'une alerte est déclenchée. Elles paient pour une protection qu'elles ne peuvent pas voir », a déclaré Chris Brooks, chef de l'exploitation chez ECAM. « ECAM Central change la donne en plaçant le client au cœur du processus. Chaque détection, chaque décision de l'opérateur et chaque résultat sont visibles en temps réel et consignés à des fins d'analyse. Cette transparence sans précédent renforcera la confiance et fournira à nos clients des données précieuses pour optimiser en permanence leurs programmes de sécurité. »

Combler le fossé en matière de responsabilité

Il existe aujourd'hui souvent un manque de transparence dans le domaine de la vidéosurveillance. Les plateformes de caméras traditionnelles diffusent des images, mais ne permettent pas au client de savoir si des mesures ont été prises à la suite de ce qui a été filmé. Les services de surveillance assurent une protection, mais offrent une visibilité limitée sur les décisions des opérateurs, les délais d'intervention ou les résultats obtenus. Par conséquent, les acheteurs de solutions de sécurité sont souvent dans l'incapacité de vérifier les performances des prestataires ou d'identifier les sites nécessitant une attention particulière avant que des pertes ne se produisent.

ECAM Central comble cette lacune en reliant toutes les étapes du cycle de vie de la vidéosurveillance gérée - détection, vérification, dissuasion, escalade, résolution et rapport - au sein d'une seule et même plateforme orientée client. Les clients peuvent accéder à ECAM Central depuis n'importe quel appareil et recevoir des notifications poussées en temps réel dès que les opérateurs d'ECAM détectent une activité et y réagissent, ce qui leur permet d'être informés au fur et à mesure que les événements se déroulent, plutôt qu'après coup. La plateforme sert également de canal de service direct : les clients peuvent soumettre des demandes de visionnage de vidéos, mettre à jour les protocoles de surveillance et suivre les dossiers de service en cours sans avoir à passer un appel téléphonique ou envoyer un courriel.

De nouvelles fonctionnalités puissantes pour les clients d'ECAM

ECAM surveille plus de 140 000 caméras à travers l'Amérique du Nord, en combinant une technologie d'IA exclusive et des opérateurs humains qualifiés pour détecter les menaces et y réagir en temps réel. ECAM Central est désormais accessible aux clients du service de surveillance d'ECAM aux États-Unis et au Canada, sans frais supplémentaires. Les principales fonctionnalités d'ECAM Central comprennent :

Les notifications poussées en temps réel alertent les clients dès que les opérateurs d'ECAM détectent une activité et y réagissent, ce qui permet aux équipes de sécurité de prendre leurs propres mesures complémentaires, telles que prévenir le personnel sur place, verrouiller des zones ou informer la direction, alors même que l'incident est encore en cours. Une visibilité totale sur les résultats montre non seulement ce qui a déclenché une alerte, mais aussi ce qu'ont fait les opérateurs, si une dissuasion ou une escalade a eu lieu et comment chaque incident a été résolu, offrant ainsi aux responsables de la sécurité un historique de performances vérifiable. La coordination des services intégrée à l'application permet aux clients de soumettre des demandes de révision vidéo, de mettre à jour les protocoles de surveillance et de suivre les dossiers en cours directement via la plateforme, éliminant ainsi les courriels ou les appels et accélérant les délais de résolution. Des tableaux de bord et des indicateurs opérationnels personnalisables relient les performances de sécurité aux opérations commerciales, aidant les clients à identifier les tendances en matière d'incidents, à comparer les sites et à prendre des décisions fondées sur les données concernant l'allocation des ressources au sein de leur portefeuille. Des autorisations basées sur les rôles et le filtrage des sites par compte, région ou type de propriété permettent à différentes personnes d'avoir des vues différentes au sein d'un même compte client.

Ce lancement intervient alors que les entreprises de tous les secteurs, de la construction à la logistique, en passant par les transports, l'immobilier résidentiel multifamilial, les concessions automobiles et les infrastructures critiques, attendent davantage de leurs investissements en matière de sécurité. Les acheteurs s'attendent de plus en plus à ce que la vidéosurveillance produise des résultats proactifs et mesurables, plutôt que de se contenter d'enregistrer des images destinées à être visionnées ultérieurement.

ECAM a toujours adopté une approche proactive et préventive, et les clients d'ECAM Central disposent désormais d'un bilan concret des résultats obtenus, et non plus seulement des activités menées. Les analyses opérationnelles continues réalisées via la plateforme garantiront que les opérations de sécurité s'adaptent en permanence aux besoins en constante évolution et au profil de risque de chaque client. ECAM possède et développe sa propre pile technologie dans le cadre de son approche globalement intégrée verticalement, faisant de la plateforme ECAM Central une extension intégrée du service de surveillance lui-même.

ECAM Central est désormais accessible aux clients du service de surveillance d'ECAM aux États-Unis et au Canada, sans frais supplémentaires. ECAM Central est accessible via navigateur Web et application mobile (iOS et Android).

Pour en savoir plus sur ECAM Central, rendez-vous sur ecam.com ou contactez votre chargé de compte d'ECAM.

À propos d'ECAM

ECAM est un leader nord-américain des solutions technologiques de surveillance en direct assistées par l'intelligence artificielle, avec le plus grand réseau de systèmes de surveillance mobiles et fixes sur le continent. ECAM combine la technologie de surveillance vidéo en direct assistée par l'IA la plus avancée au monde avec l'expertise humaine, pour offrir une protection en temps réel avec une précision et une vigilance inégalées. De la R&D au développement de produits et à l'innovation de sa plateforme, ECAM est propriétaire de l'ensemble de son exploitation et de sa technologie. L'entreprise met au point des technologies exclusives spécialement conçues pour relever les défis les plus courants en matière de surveillance. Cette approche interne permet aux clients de bénéficier d'innovations rapides et de solutions de pointe adaptées à leurs défis quotidiens. Avec son siège social à Dallas, ECAM est l'une des filiales mondiales cheffe de file de GardaWorld, une société animée par un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité assistée par l'IA, de gestion intégrée des risques et de solutions d'automatisation du numéraire. Pour plus d'information, visitez ecam.com.

SOURCE ECAM

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