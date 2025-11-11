Les nouvelles fonctionnalités apportent de puissantes capacités supplémentaires au plus grand réseau de surveillance vidéo à distance en Amérique du Nord assisté par l'IA

DALLAS, le 11 nov. 2025 /CNW/ - ECAM, leader nord-américain des solutions technologiques avancées de surveillance assistées par l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités assistées par l'IA dans sa plateforme d'IA exclusive. Ces fonctionnalités viendront accroître la sécurité proactive et préventive dans des secteurs comme le commerce de détail, les concessionnaires d'automobiles, la fabrication et la logistique, les communautés résidentielles, la construction, les parcs de stationnement et les infrastructures essentielles.

« Nous développons continuellement la plateforme d'IA d'ECAM, donnant aux clients actuels et futurs l'accès à des fonctionnalités améliorées comme la détection des vols et des solutions intégrées alliant technologie et surveillance. Notre position unique en tant que plus grand réseau de surveillance vidéo à distance assisté par l'IA en Amérique du Nord nous permet de former des modèles d'IA propriétaires à partir de notre base de données inégalée de plus d'un million d'événements de sécurité réels vérifiés par des humains. Cela nous permet de fournir des solutions de surveillance vidéo de qualité supérieure à un rapport qualité-prix attrayant, soutenues par notre modèle d'affaires intégré verticalement et centré sur le client, ainsi que par notre couverture de service d'un océan à l'autre en Amérique du Nord », a déclaré Chris Brooks, chef de l'exploitation, ECAM.

Détection des vols assistée par l'IA pour relever les défis croissants du secteur du commerce de détail

Conçue pour prévenir les pertes avant qu'elles ne surviennent, cette solution d'IA multimodale permet de détecter les vols en temps réel en combinant la reconnaissance comportementale basée sur la posture avec des algorithmes de suivi avancés capables de suivre des personnes et des objets à travers plusieurs caméras dans un environnement commercial. En tirant parti de l'infrastructure de caméra existante, le système identifie automatiquement les comportements suspects, notamment le vagabondage, la dissimulation et le contournement des caméras, et génère des alertes en temps réel pour permettre une intervention, ainsi que des clips vidéo horodatés à des fins d'enquête et de rapport. Cette technologie est destinée à renforcer les stratégies existantes de prévention des pertes, tout en permettant des interventions en direct, des pistes d'audit améliorées et une protection évolutive dans divers formats de magasins. Cette IA est entraînée sur des événements de vol réels et offre un rapport qualité-prix convaincant.

Alertes aux agents de sécurité assistées par l'IA pour améliorer les programmes de sécurité hybrides

Intégrant de manière harmonieuse la technologie de détection assistée par l'IA à la protection humaine, cette solution améliore les programmes de sécurité hybrides en transformant l'infrastructure de caméras existante en un réseau de sécurité proactif qui permet d'atténuer les menaces avant qu'elles ne s'aggravent. Lorsque l'AI d'ECAM détecte des événements comme les violations de périmètre, les intrusions et les activités suspectes, des alertes en temps réel sont transmises directement aux dispositifs des agents de sécurité pour une intervention immédiate. Grâce à des règles de détection personnalisables, à un accès vidéo en direct et au suivi historique des incidents, la conscience situationnelle et l'efficacité opérationnelle des agents de sécurité sont accrues. Qu'elle utilise des caméras fixes ou des unités mobiles de surveillance (UMS) existantes, la solution d'IA d'ECAM pour la sécurité hybride garantit que les événements critiques sont enregistrés, analysés et traités, ce qui permet de combler l'écart entre la technologie et l'action humaine pour une sécurité plus intelligente et plus rapide.

« Le modèle d'IA d'ECAM est développé à l'interne, avec des données et une expertise spécifiques aux applications de sécurité, contrairement à certains fournisseurs de surveillance vidéo qui utilisent l'IA générique disponible sur le marché. Notre IA améliore déjà considérablement les résultats en matière de sécurité pour nos clients et augmente le nombre d'appréhensions des auteurs de menaces, tandis que nos efforts continus en matière de E recherche et de développement ouvrent une gamme de possibilités prometteuses pour l'avenir en matière de sécurité et d'analyse, dont bon nombre seront également mises à la disposition des clients par le biais du nuage, sans besoin de matériel supplémentaire », a déclaré Alex Vourkoutiotis, chef de la technologie, ECAM.

Conversion sans heurts des systèmes de vidéosurveillance existant vers ECAM

En plus de ses dernières innovations en matière d'IA, ECAM a lancé un programme de reprise de système transparent, qui permet de transformer sans difficulté les systèmes de vidéosurveillance existants en solutions ECAM entièrement surveillées. Cette conversion clé en main permet aux entreprises de conserver leurs caméras et leur infrastructure actuelles tout en bénéficiant des analyses IA en temps réel d'ECAM, d'une surveillance en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des professionnels de la sécurité qualifiés, et d'un portail centralisé pour les rapports d'incidents. Il en résulte un système plus intelligent et plus réactif qui non seulement détecte les menaces potentielles, mais garantit également une vérification et une intervention humaines immédiates en cas d'incident. Conçu pour éliminer les coûts et les perturbations liés aux mises à niveau traditionnelles, le programme de reprise du système ECAM offre un déploiement rapide, un rapport qualité-prix exceptionnel et une tranquillité d'esprit dans tout environnement commercial.

À propos d'ECAM

ECAM est un leader nord-américain des solutions technologiques de surveillance en direct assistées par l'intelligence artificielle, avec le plus grand réseau de systèmes de surveillance mobiles et fixes sur le continent. ECAM combine la technologie de surveillance vidéo en direct assistée par l'IA la plus avancée au monde avec l'expertise humaine, pour offrir une protection en temps réel avec une précision et une vigilance inégalées. De la R&D au développement de produits et à l'innovation de sa plateforme, ECAM est propriétaire de l'ensemble de son exploitation et de sa technologie. L'entreprise met au point des technologies exclusives spécialement conçues pour relever les défis les plus courants en matière de surveillance. Cette approche interne permet aux clients de bénéficier d'innovations rapides et de solutions de pointe adaptées à leurs défis quotidiens. Avec son siège social à Dallas, ECAM est l'une des filiales mondiales cheffe de file de GardaWorld, une société animée par un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité assistée par l'IA, de gestion intégrée du risque et de solutions d'automatisation du numéraire. Pour plus d'information, veuillez visiter le site ecam.com.

