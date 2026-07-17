ECAM met en valeur la surveillance vidéo en direct des infrastructures énergétiques critiques alors que les vols de cuivre et les attaques physiques menacent le réseau électrique

DALLAS, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- ECAM, le plus grand fournisseur de solutions de vidéosurveillance d'Amérique du Nord, a mis en avant aujourd'hui le rôle de la vidéosurveillance en direct et de la détection basée sur l'IA pour aider les opérateurs du secteur de l'énergie et des services publics à protéger leurs sites isolés et sans personnel, à l'heure où les vols de cuivre, le vandalisme et les attaques physiques contre les infrastructures critiques atteignent des niveaux records à travers les États-Unis.

Selon les données du secteur, le vol de cuivre coûterait environ 1 milliard de dollars par an aux services publics américains. Au-delà des vols, les attaques physiques contre le réseau électrique américain se sont intensifiées ces dernières années. Selon une analyse des données du ministère américain de l'Énergie, 163 incidents électriques causés par du vandalisme, des attaques physiques ou des activités suspectes ont été signalés en 2022. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis au moins une décennie, dépassant le précédent sommet de 94 incidents enregistré en 2020. Par la suite, l'E-ISAC (Electricity Information Sharing and Analysis Center) de la North American Electric Reliability Corp a signalé plus de 3 500 incidents de sécurité physique sur l'ensemble du réseau nord-américain en 2025, parmi lesquels figuraient des incidents récents notables, notamment une attaque survenue en février 2026 au cours de laquelle un véhicule a délibérément enfoncé la clôture périphérique d'une sous-station à Boulder City, dans le Nevada.

« Les infrastructures énergétiques sont devenues la cible de tous, des voleurs de cuivre opportunistes aux acteurs malveillants sophistiqués ayant pour objectif de perturber le fonctionnement du réseau », a déclaré Mark Mariotti, vice-président des comptes stratégiques chez ECAM. « Ces sites sont souvent délibérément isolés, sans personnel, faiblement clôturés, et contiennent des matériaux et des équipements dont la remise en état peut prendre plusieurs jours s'ils sont endommagés. Les caméras traditionnelles enregistrent ce qui s'est passé, mais n'empêchent pas les pertes. Nous travaillons avec nos clients pour rendre leurs programmes de sécurité plus préventifs et proactifs, contribuant ainsi à réduire les pertes, les perturbations et les répercussions plus larges sur la communauté. »

Les sites énergétiques et de services publics, notamment les sous-stations, les parcs solaires, les parcs éoliens, les installations pétrolières et gazières, les installations de stockage par batterie et les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, posent un défi de sécurité que le personnel traditionnel sur place ne peut pas toujours relever à lui seul. Ces sites couvrent de vastes zones géographiques, s'étendent souvent dans des régions dépourvues d'infrastructure réseau permanente et fonctionnent 24 heures sur 24 avec une présence humaine limitée, voire inexistante.

ECAM associe une détection basée sur l'intelligence artificielle à des spécialistes hautement qualifiés en surveillance en direct afin d'offrir une visibilité en temps réel sur les sous-stations, les clôtures périmétriques, les parcs d'équipements et les sites isolés sans personnel. Les unités mobiles de surveillance (UMS), dont beaucoup sont équipées d'une alimentation solaire et d'une connectivité autonome, peuvent être rapidement déployées dans des zones hors réseau, notamment sur des chantiers de canalisations et des installations d'énergies renouvelables. Lorsqu'une activité suspecte est détectée, les opérateurs de surveillance peuvent vérifier la nature de la menace, activer des alertes sonores en direct et coordonner leur intervention avec les agents de sécurité ou alerter les forces de l'ordre avant que des dommages ou des pertes ne surviennent.

Cette approche a fait ses preuves dans le cadre de déploiements chez des clients du secteur de l'énergie. ECAM a collaboré avec l'un des plus grands fournisseurs d'électricité des États-Unis, qui dessert 15 millions de clients sur un territoire d'environ 50 000 miles carrés, afin de contribuer à réduire les vols et à protéger les infrastructures des sous-stations sur l'ensemble de sa zone de desserte.

Alors que les prix du cuivre continuent d'alimenter les vols organisés et que les attaques physiques contre les infrastructures électriques restent au centre des préoccupations des régulateurs fédéraux, notamment la North American Electric Reliability Corporation (NERC) et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), les opérateurs du secteur de l'énergie se tournent de plus en plus vers des approches multicouches, fondées sur la technologie, qui combinent la détection en temps réel et une intervention humaine vérifiée. En intégrant des analyses basées sur l'IA à une expertise en matière de surveillance en direct, ECAM aide les clients des services publics et du secteur de l'énergie à passer d'un examen réactif des incidents à une prévention proactive des pertes dans les sous-stations, les sites d'énergie renouvelable et autres infrastructures critiques.

À propos d'ECAM

ECAM est un leader nord-américain des solutions technologiques de surveillance en direct assistées par l'intelligence artificielle, avec le plus grand réseau de systèmes de surveillance mobiles et fixes sur le continent. ECAM combine la technologie de surveillance vidéo en direct assistée par l'IA la plus avancée au monde avec l'expertise humaine, pour offrir une protection en temps réel avec une précision et une vigilance inégalées. De la R&D au développement de produits et à l'innovation de sa plateforme, ECAM est propriétaire de l'ensemble de son exploitation et de sa technologie. L'entreprise met au point des technologies exclusives spécialement conçues pour relever les défis les plus courants en matière de surveillance. Cette approche interne permet aux clients de bénéficier d'innovations rapides et de solutions de pointe adaptées à leurs défis quotidiens. Avec son siège social à Dallas, ECAM est l'une des filiales mondiales cheffe de file de GardaWorld, une société animée par un fort esprit entrepreneurial qui forme des champions mondiaux en matière de services de sécurité, de technologie de sécurité assistée par l'IA, de gestion intégrée des risques et de solutions d'automatisation du numéraire. Pour plus d'information, visitez ecam.com.

SOURCE ECAM

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