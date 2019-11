Eastman et NB Coatings se donnent la main pour offrir du plastique automobile durable

« Le Treva constitue une alternative durable et biosourcée au polycarbonate, à l'ABS et au PC-ABS pour les applications automobiles intérieures, et ce, à un prix neutre », a fait valoir Chris Scarazzo, leader du segment du marché automobile Eastman. « Les innovations matérielles d'Eastman concordent avec les besoins des OEM en ce qu'elles leur permettent de développer des pièces durables avec des matériaux durables et qu'elles les aident à atteindre leurs objectifs en termes de contenu durable et de remplacement du plastique à base de pétrole. »

Issu de forêts gérées dans un souci de durabilité, le Treva est de contenu biosourcé compris entre 42 et 46 % et certifié par le programme BioPreferred® de l'USDA. Pour continuer à réduire les déchets et à maximiser le rendement des ressources, le Treva tire parti de la technologie de renouvellement du carbone, le procédé de recyclage exclusif d'Eastman qui permet de revaloriser les déchets plastiques acheminés aux sites d'enfouissement ou qui s'entassent dans les cours d'eau.

La technologie de renouvellement du carbone, une technologie de recyclage chimique, permet de détourner des décharges les déchets plastiques mixtes et de les transformer en simples composants moléculaires réintroduits ensuite dans la production d'une variété de produits Eastman, dont le Treva, sans compromis sur le rendement.

Dans les applications automobiles, le Treva cellulosique affiche des performances élevées et un impact réduit sur l'environnement. Étant donné ses propriétés optiques et biréfringentes, le Treva offre une grande clarté et une résistance supérieure et il convient aux applications telles que les objectifs à interface homme-machine (IHM). Le Treva résiste également aux défis que présente l'intérieur des véhicules, notamment les températures élevées, l'humidité, les UV, les éraflures/marques d'abrasion et les exigences générales en matière de durabilité. En outre, ses émissions de COV sont faibles, ce qui est essentiel pour les pièces intérieures. Sa facilité de traitement et son excellente fluidité permettent une bonne stabilité dimensionnelle et des conceptions à parois minces, ce qui se traduit par une utilisation réduite de matériaux et un poids réduit.

« En tant que fournisseur de revêtements soucieux de l'environnement, NB Coatings est heureuse d'annoncer que cette avancée décisive en matière de recouvrabilité ou de peignabilité a été acquise en collaboration avec Eastman », a déclaré Jesse Fritcher, vice-président technique chez NB Coatings. « Nos essais sur Treva ont montré que l'adhérence, grâce à nos technologies de revêtement, est comparable, voire supérieure à celle que permettent les grades conventionnels de PC-ABS, ce qui offre aux ingénieurs concepteurs de véhicules automobiles de nouvelles options durables. »

À propos d'Eastman

Eastman est une société mondiale de matériaux spécialisés, offrant une large gamme de produits composants d'articles à usage quotidien. Soucieuse d'améliorer la qualité de vie sur le plan matériel, Eastman travaille avec ses clients pour en venir à livrer des produits et solutions novateurs tout en veillant à son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de la société, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de premier ordre, d'un profond engagement des clients et d'un développement différencié d'applications pour faire progresser ses positions de leader sur les marchés finaux comme les transports, le bâtiment et les consommables. Société mondiale intégrante et diverse, Eastman compte environ 14 500 employés dans le monde entier et dessert une clientèle dans plus de 100 pays. En 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards de dollars, et son siège social se trouve à Kingsport dans le Tennessee aux États-Unis. Pour tout complément d'information, consultez le site eastman.com.

À propos de NB Coatings, Inc.

NB Coatings, Inc. (NBCi), anciennement Bee Chemical, fondée en 1945 et acquise par Nippon Paint (USA) Inc. en 2006, auprès de Rohm & Haas, est le leader des revêtements automobiles pour plastiques en Amérique du Nord. Nippon Paint est le quatrième fabricant mondial de peintures et de revêtements, et son chiffre d'affaires mondial s'élève à plus de 8 milliards de dollars. Pour tout complément d'information sur NBCi, consultez le site www.nbcoatings.com.

