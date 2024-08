MIAMI, 20 août 2024 /CNW/ - Norwegian Cruise Line (NCL), l'innovateur en matière de voyages de croisière à l'échelle mondiale, fait équipe avec le fournisseur de services durables Drinique pour introduire une nouvelle gamme de servocommandes réutilisables de style boîte bento fabriquées à partir de matériaux recyclés certifiés à 50 %.* La nouvelle servocommande offre aux invités un moyen compact et pratique de profiter de leur petit-déjeuner dans la chambre sans le poids et la grande quantité d'assiettes en porcelaine et élimine le besoin d'une pellicule de plastique.

La servocommande de style boîte bento de Drinique est fabriquée avec Eastman Tritan™ Renew, un plastique durable propulsé par la technologie novatrice de recyclage moléculaire d'Eastman, qui s'approvisionne en déchets difficiles à recycler pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement. La servocommande réutilisable est d'abord introduite à bord des modèles norvégiens Prima® et Viva® et sera déployée sur l'ensemble de la flotte de 19 navires de NCL d'ici la fin de 2024.

« Nous sommes ravis d'aider des entreprises comme NCL à apporter des changements pour atteindre leurs objectifs environnementaux, a déclaré Andrew Elliott, président de Drinique. La durabilité de Tritan Renew aide nos partenaires à innover tout en offrant aux invités une expérience culinaire sans effort et en réduisant les déchets de plastique à usage unique. »

Cette initiative est l'une des nombreuses façons dont la Norvège démontre son engagement à avoir un impact positif grâce à son programme mondial de développement durable, Sail &Sustain™.

« Dans le cadre de notre engagement à réduire le plastique à usage unique à bord, nous cherchons continuellement des occasions de mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement, tout en conservant notre mission d'offrir plus d'expériences à nos invités afin qu'ils puissent passer de meilleures vacances avec nous en tête de liste, a déclaré Mark Kansley, premier vice-président, Exploitation hôtelière, Norwegian Cruise Line. « Nous sommes ravis de continuer à travailler avec Drinique pour introduire ces solutions réutilisables dans notre flotte."

*Le contenu recyclé est certifié par l'attribution du bilan massique ISCC PLUS.

À propos de Drinique

Drinique est un important fournisseur de solutions durables et durables de boissons pour les industries de l'hôtellerie et des services alimentaires. En mettant l'accent sur l'innovation et la qualité, Drinique offre une vaste gamme de produits conçus pour rehausser l'expérience client tout en réduisant l'impact environnemental.

À propos d'Eastman

Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui produit une vaste gamme de produits que l'on trouve dans les articles que les gens utilisent tous les jours. Pour en savoir plus, visitez le site Eastman.com.

