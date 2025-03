KINGSPORT, Tennessee, 13 mars 2025 /CNW/ - FANCL, une entreprise japonaise de cosmétiques, lance "toiro", une nouvelle gamme de produits de soins de la peau avec des emballages réutilisables fabriqués avec le copolyester Eastman Tritan™.

FANCL FANCL adopte une tendance réutilisable en matière de soins de la peau avec l’emballage Eastman Tritan™.

Faisant un pas important vers la beauté circulaire, la nouvelle marque de soins de la peau de FANCL offre aux consommateurs un ensemble primaire réutilisable et des cartouches rechargeables. Après un achat unique de la bouteille et du bouchon cosmétique Tritan à l'épreuve des chocs, les consommateurs n'auront qu'à acheter des cartouches de recharge, ce qui réduira considérablement les déchets de plastique.

Les amateurs de FANCL ont été ravis de l'emballage toiro, louant la bouteille Tritan de haute qualité et ses avantages pour les emballages réutilisables. Les dirigeants de FANCL ont fait remarquer que leurs clients ont grandi en apprenant sur le développement durable, alors ils sont impatients d'adopter des produits comme toiro. Tritan s'est avéré être un excellent matériau pour ce produit, car il offre à la fois un emballage de qualité et une réutilisabilité, ce qui permet aux gens d'ajouter la durabilité à leur routine de soins de la peau.

En choisissant Tritan, FANCL fournit des emballages réutilisables renommés pour leur durabilité exceptionnelle et leur résistance aux bris. Tout au long de la durée de vie de la bouteille Tritan, les consommateurs peuvent également être assurés de la puissance des produits de soins de la peau sans agent de conservation distinctifs de FANCL. De plus, les consommateurs peuvent se sentir à l'aise de garder les produits en plastique à usage unique hors des sites d'enfouissement.

« La FANCL avait besoin d'un matériau qui pouvait cocher de nombreuses cases pour cette nouvelle gamme, a déclaré Tara Cary, gestionnaire de marché d'Eastman pour les emballages cosmétiques. De la durabilité et de la résistance chimique à l'esthétique, Tritan a relevé tous ces défis. Nous aimons travailler avec des marques comme FANCL, qui sont déterminées à fabriquer des produits durables sans compromis."

À propos de FANCL

FANCL Corporation est une entreprise japonaise qui fabrique et vend des cosmétiques et des aliments de santé. Elle a été la pionnière du développement de cosmétiques sans additifs qui n'utilisent pas d'agents de conservation ou d'autres additifs qui peuvent causer des problèmes cutanés, offrant des cosmétiques sûrs, fiables et hautement fonctionnels. FANCL a également créé le concept de suppléments sur le marché japonais des aliments de santé, fournissant des produits alimentaires de santé de haute qualité avec des preuves scientifiques solides pour aider les gens à mener une vie saine et abondante. Pour en savoir plus sur FANCL, visitez le site fancl.jp.

À propos d'Eastman

Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui produit une vaste gamme de produits que l'on trouve dans les articles que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer la qualité de vie de façon importante, Eastman s'engage à assurer la sécurité, l'innovation et la durabilité. Établie à Kingsport, au Tennessee, aux États-Unis, l'entreprise a enregistré des revenus d'environ 9,2 milliards de dollars en 2023. Pour en savoir plus, visitez www.eastman.com.

