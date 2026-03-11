TORONTO, le 11 mars 2026 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui le lancement du Fonds d'actifs privés diversifiés Dynamique (le « Fonds »). Il s'agit d'une solution multi-actifs et multi-gestionnaires évolutive, conçue pour offrir aux investisseurs qualifiés canadiens un accès pratique à un portefeuille diversifié de capital-investissement, de crédit privé et d'actifs réels privés.

Le Fonds est conçu pour aider les investisseurs qualifiés à améliorer leur portefeuille en investissant au-delà des actions et des obligations traditionnelles pour saisir des occasions difficilement accessibles sur les marchés, tout en visant à accroître la diversification et le rendement ajusté au risque à long terme.

« Les marchés privés jouent un rôle de plus en plus important dans la construction des portefeuilles modernes, a déclaré Mark Brisley, chef de Dynamique. Le Fonds d'actifs privés diversifiés Dynamique est une solution tout-en-un qui combine le savoir-faire des meilleurs gestionnaires d'actifs privés mondiaux et l'expérience de Dynamique en gestion multi-actifs pour offrir un placement soigneusement diversifié aux investisseurs qualifiés. Il représente l'évolution naturelle de notre gamme élargie de placements alternatifs. »

Le Fonds d'actifs privés diversifiés Dynamique est géré par l'équipe Gestion multi-actifs de Dynamique. Il tire parti de l'expérience de cette équipe en matière de marchés privés, de son processus de contrôle diligent rigoureux de qualité institutionnelle et de son accès à des stratégies sur actifs privés d'envergure mondiale. L'équipe s'appuie sur un groupe de gestionnaires de placements affiliés de premier plan possédant une expérience à l'échelle mondiale et une connaissance approfondie des marchés privés dans lesquels ils se spécialisent.

Le Fonds convient aux investisseurs à la recherche d'un portefeuille diversifié d'actifs privés réels de qualité, avec un seuil de placement minimal relativement faible. Le Fonds est structuré en fiducie à capital variable. Il offre des distributions variables; les souscriptions sont trimestrielles et les rachats limités, ce qui reflète la nature à long terme et les caractéristiques de liquidité des marchés privés.

Pour en savoir plus sur ce portefeuille et les autres fonds de Dynamique, rendez-vous au dynamique.ca.

Les placements dans des actifs privés comportent des risques supplémentaires, dont une liquidité limitée, des évaluations incertaines et des horizons de placement plus longs; ils pourraient ne pas convenir à tous les investisseurs. Veuillez prendre connaissance de la notice d'offre confidentielle avant d'investir. Ces placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les renseignements fournis le sont à titre indicatif seulement. Le présent document ne doit en aucun cas être interprété comme une offre de vente de titres ou la prestation de conseils relatifs à des titres. Toute vente ou offre de vente de titres dont il est question dans le présent document sera effectuée conformément à la notice d'offre du Fonds, ou à un document analogue, aux investisseurs admissibles répondant aux critères d'« investisseurs qualifiés » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le fonds décrit aux présentes n'est pas offert aux investisseurs situés à l'extérieur du Canada.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. © La Banque de Nouvelle-Écosse, 2026. Tous droits réservés.

