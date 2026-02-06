TORONTO, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Dynamique a remporté neuf Trophées FundGrade A+ dans de multiples catégories de fonds communs et de fonds négociés en bourse (FNB). Fundata Canada Inc. décerne ces prix chaque année aux fonds et aux gestionnaires qui ont su obtenir des résultats ajustés au risque remarquables et constants tout au long de l'année.

« Nous sommes heureux de voir nos équipes de placement récompensées pour leurs efforts sans relâche visant à fournir à notre clientèle d'excellents résultats fondés sur la gestion légitimement active dans toutes les catégories d'actifs et les types de véhicules d'investissement », a souligné Mark Brisley, chef de Dynamique.

Voici la liste des fonds communs et FNB gagnants de Dynamique pour l'année 2025 :

Nom du fonds Catégorie CIFSC Nombre de fonds dans la catégorie Début du calcul FundGrade Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique Revenu fixe multisectoriel 58 31 déc. 2015 FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique (DXQ) Actions nord-américaines 34 31 déc. 2022 FNB actif d'actions privilégiées Dynamique (DXP) Actions privilégiées à revenu fixe 29 31 déc. 2017 FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique (DXV) Revenu fixe canadien à court terme 82 31 déc. 2018 Fonds équilibré Power Dynamique Équilibrés canadiens d'actions 56 31 déc. 2015 Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique Actions privilégiées à revenu fixe 29 31 déc. 2015 Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique Équilibrés tactiques 51 31 déc. 2015 Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique Alternatifs principalement de crédit 29 31 déc. 2022 Catégorie équilibrée américaine Dynamique Équilibrés mondiaux d'actions 190 31 déc. 2015

Le calcul de la note FundGrade A+ a été effectué au 31 décembre 2025.

Pour en savoir plus sur ces fonds, visitez le dynamique.ca.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2026. Tous droits réservés.

À propos des Trophées FundGrade A+MD

La note FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Fundata Canada Inc. décerne chaque année les Trophées FundGrade A+MD afin de récompenser la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens. La distinction FundGrade A+MD s'ajoute à la notation mensuelle FundGrade. Elle est établie à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement ajusté au risque mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Chaque ratio est calculé individuellement sur toutes les périodes comprises dans la fourchette de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés au moyen d'une note mensuelle FundGrade. Les notes A, B, C, D et E sont attribuées respectivement aux fonds qui se classent dans la tranche supérieure de 10 %, puis dans les tranches subséquentes de 20 %, 40 %, 20 % et 10 %. Pour être admissibles à la distinction FundGrade A+MD, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. La note FundGrade A+MD utilise un calcul du type « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent une cote allant respectivement de 4 à 0. Le résultat annuel moyen d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 se voit attribuer un Trophée FundGrade A+MD. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata met tout en œuvre pour assurer la fiabilité et la précision des données contenues dans la présente, elle n'en garantit pas l'exactitude. Les notes FundGrade peuvent changer d'un mois à l'autre. Pour consulter les rendements des fonds susmentionnés, cliquez ici.

