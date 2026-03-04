TORONTO, le 4 mars 2026 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui le lancement du FNB actif multi-crypto Dynamique (symbole boursier : DXMC), un fonds alternatif liquide coté à la bourse Cboe Canada. Le DXMC offre aux investisseurs canadiens une porte d'entrée simplifiée à une gamme de cryptoactifs gérés activement.

« Nous observons une maturation des cryptoactifs, soutenue par la demande croissante des investisseurs, l'adoption institutionnelle et les progrès réglementaires, explique Mark Brisley, chef de Dynamique. En collaboration avec 3iQ, pionnier du secteur, nous nous réjouissons de simplifier l'accès des investisseurs aux cryptoactifs grâce à un FNB actif pouvant accroître le potentiel de rendement d'un portefeuille diversifié. »

3iQ, chef de file des solutions de placement institutionnelles dans les actifs numériques, agit à titre de sous-conseiller du DXMC. Première société de gestion de fonds d'actifs numériques réglementés au Canada, 3iQ a lancé le premier FNB d'immobilisation d'ethers au monde, ainsi que certains des premiers FNB de bitcoins, d'ethers, d'immobilisation de SOL (Solana) et de XRP. Ce lancement phare vient consolider la réputation de 3iQ en matière d'innovation.

Le DXMC est conçu pour offrir un potentiel d'appréciation du capital à long terme en investissant activement dans des cryptoactifs sélectionnés. Contrairement aux FNB passifs misant sur une seule cryptomonnaie, le DXMC propose une sélection activement gérée de cryptoactifs, qui comprend actuellement le bitcoin, l'ether, le Sol et le XRP. De plus, Gestion d'actifs 1832, le gestionnaire de Dynamique, investira une partie du FNB dans des sociétés qui pourraient bénéficier du développement ou de l'utilisation du web3, de la chaîne de blocs, des cryptoactifs ou de technologies connexes.

« Fruit d'un partenariat stratégique, le lancement du DXMC représente un jalon important dans la convergence de la finance traditionnelle avec les actifs numériques, affirme Pascal St-Jean, PDG de 3iQ. Nous offrons ensemble aux investisseurs une stratégie à multiples cryptoactifs sophistiquée de qualité institutionnelle, et continuons à redéfinir les cryptoplacements. »

Le profil de risque associé au DXMC sera élevé, et le FNB devrait afficher une volatilité supérieure à celle des produits traditionnels. Cependant, un modeste placement dans le DXMC peut accroître la diversification d'un portefeuille et offrir aux investisseurs admissibles un potentiel de rendement supérieur.

Dynamique a annoncé que les frais de gestion seront réduits de 0,45 % à 0,25 % jusqu'au 1er mars 2027.

Le DXMC a clôturé son offre initiale de parts et se négocie à la bourse Cboe Canada à compter d'aujourd'hui.

Pour en savoir plus sur le DXMC et les autres fonds de Dynamique, visitez le dynamique.ca.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Il importe de lire ce document avant d'effectuer des placements. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides, des solutions fondées sur des actifs privés et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

À propos de 3iQ et de la gestion d'actifs numériques

Fondée en 2012, la société 3iQ est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs numériques alternatifs au monde et un pionnier des placements de qualité institutionnelle. 3iQ a lancé la première plateforme de comptes gérés d'actifs numériques au monde (QMAP), une solution de gestion des risques novatrices permettant d'obtenir une exposition aux actifs numériques. Elle a aussi été la première à lancer des fonds de bitcoins et d'ethers négociés à une importante bourse mondiale, à intégrer l'immobilisation dans ses fonds d'ethers et de SOL pour accroître les rendements et à offrir d'autres produits négociés en bourse réglementés. 3iQ est une filiale du Coincheck Group N.V., société de portefeuille cotée au NASDAQ dont le siège social est aux Pays-Bas. Depuis 2012, 3iQ est à l'avant-garde de la gestion des placements dans les actifs numériques.

Pour en savoir plus sur 3iQ, visitez le 3iq.io.

