TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui le lancement du Portefeuille de paiements DynamiqueMC, une solution novatrice axée sur le revenu reposant sur l'approche « dépenser le revenu, protéger le capital » des Portefeuilles à revenuMC. Ce portefeuille est conçu pour procurer un revenu mensuel stable et un potentiel de croissance à long terme aux retraités, aux préretraités et aux investisseurs priorisant la génération de revenu.

« Un nombre record de Canadiens prennent leur retraite, et ils sont confrontés au risque de longévité en raison de l'accroissement de l'espérance de vie. Ils ont besoin de générer un revenu suffisant pour la durée de leur retraite, et c'est une source d'inquiétude pour plusieurs, explique Mark Brisley, directeur général et chef de Dynamique. Nous avons combiné des stratégies complémentaires en une solution unique, le Portefeuille de paiements DynamiqueMC, qui vise à générer un revenu constant et durable. Les clients peuvent l'utiliser avant leur retraite et tout au long de leurs belles années, et ainsi limiter l'érosion de leur épargne. »

Le Portefeuille de paiements DynamiqueMC est conçu pour générer un revenu mensuel stable à partir de sources variées tout en offrant un potentiel de croissance modeste à long terme. Sa structure diversifiée comprend une exposition au crédit, des stratégies basées sur les options, des placements alternatifs liquides et des actifs privés; cette diversité renforce la stabilité des revenus et réduit la dépendance aux obligations et aux actions traditionnelles. Le fonds est géré de façon collaborative par les vice-présidents et gestionnaires de portefeuille principaux Craig Maddock, Marc-André Gaudreau et Damian Hoang, spécialistes des stratégies multi-actifs, du crédit spécialisé et des stratégies quantitatives cumulant plus de 80 ans d'expérience.

Pour en savoir plus sur ce portefeuille et les autres fonds de Dynamique, rendez-vous au dynamique.ca.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. © La Banque de Nouvelle-Écosse, 2026. Tous droits réservés.

Portefeuilles à revenuMC et Portefeuille de paiements DynamiqueMC sont des marques de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca | LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

