TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les distributions réinvesties estimatives de fin d'année des FNB actifs Dynamique et des parts de série FNB des Fonds Dynamique visés (la « série FNB ») qui sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, pour l'année d'imposition 2025.

Ces montants sont généralement réinvestis dans des parts supplémentaires des FNB actifs Dynamique et de la série FNB respectifs à la fin de l'année. Ils ne tiennent pas compte des distributions en espèces estimatives mensuelles ou trimestrielles du reste de l'année. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées pour qu'il y ait le même nombre de parts en circulation avant et après le versement.

Ces montants ne sont que des estimations établies à partir de renseignements prospectifs en date du 31 octobre 2025; les distributions réelles pourraient différer sensiblement de ces estimations. Nous prévoyons annoncer les montants révisés des distributions réinvesties de fin d'année (ainsi que les montants des distributions en espèces mensuels ou trimestriels, le cas échéant) vers le 19 décembre 2025. Les distributions de fin d'année 2025 seront versées le 5 janvier 2026 aux porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties et des distributions en espèces de 2025, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2026. Les porteurs de parts peuvent s'adresser à leur courtier pour obtenir ces renseignements.

Voici les distributions réinvesties estimatives de fin d'année :

FNB actif Dynamique et série FNB Symbole

boursier

(TSX) Distributions

réinvesties

estimatives par

part ($) Monnaie FNB actif d'obligations Dynamique DXBB 0,00000 CAD FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique DXBC 0,07703 CAD FNB actif de dividendes canadiens Dynamique DXC 0,61658 CAD FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique DXCB 0,00000 CAD FNB actif d'obligations croisées Dynamique DXO 0,00000 CAD FNB actif d'obligations à escompte Dynamique DXDB 0,43561 CAD FNB actif marchés émergents Dynamique DXEM 0,00000 CAD FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique DXQ 0,00000 CAD FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique DXG 6,83813 CAD FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique DXG.U 1,20969 USD FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique DXGE 0,21367 CAD FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique DXF 0,00000 CAD FNB actif aurifère mondial Dynamique DXAU 8,74527 CAD FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique DXN 0,00000 CAD FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique DXID 0,60575 CAD FNB actif d'innovations et de perturbations Dynamique DXID.U 0,00000 USD FNB actif international de dividendes Dynamique DXW 0,00000 CAD FNB actif international Dynamique DXIF 0,00000 CAD FNB actif d'occasions minières Dynamique DXMO 1,00270 CAD FNB actif d'actions privilégiées Dynamique DXP 0,00000 CAD FNB actif immobilier Dynamique DXRE 0,00000 CAD FNB actif tactique d'obligations Dynamique DXB 0,00000 CAD FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique DXDU.U 0,00000 USD FNB actif de dividendes américains Dynamique DXU 0,00000 CAD FNB actif de dividendes américains Dynamique DXU.U 0,00000 USD FNB actif d'actions américaines Dynamique DXUS 0,00000 CAD FNB actif d'actions américaines Dynamique DXUS.U 0,00000 USD FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique DXBU 0,00000 CAD FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique DXZ 0,25076 CAD FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique DXV 0,00000 CAD Fonds d'opportunités de crédit Dynamique DXCO 0,49660 CAD Fonds à revenu fixe mondial Dynamique DXBG 0,00000 CAD Fonds de revenu de retraite Dynamique DXR 0,35562 CAD Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique DXCP 0,16133 CAD

Pour en savoir plus sur les FNB actifs Dynamique et la série FNB, visitez la page sur les FNB de Dynamique.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

