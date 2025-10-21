Dynamique annonce les distributions en espèces d'octobre 2025 des FNB actifs Dynamique et de la série FNB English

Nouvelles fournies par

Fonds Dynamique

21 oct, 2025, 09:00 ET

TORONTO, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les distributions en espèces d'octobre 2025 pour les FNB actifs Dynamique et les parts de série FNB de certains fonds de la société cotés à la Bourse de Toronto (TSX) qui versent des distributions mensuelles. Les porteurs de parts inscrits le 28 octobre 2025 recevront le 31 octobre 2025 les distributions en espèces suivantes :

FNB actif Dynamique et série FNB

Symbole
boursier
(TSX)

Distribution
en espèces
par part ($)

Fréquence des
distributions

FNB actif d'obligations Dynamique

DXBB

0,070

Mensuelle

FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique

DXBC

0,055

Mensuelle

FNB actif de dividendes canadiens Dynamique

DXC

0,082

Mensuelle

FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique

DXCB

0,077

Mensuelle

FNB actif d'obligations croisées Dynamique

DXO

0,091

Mensuelle

FNB actif d'obligations à escompte Dynamique

DXDB

0,075

Mensuelle

FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique

DXQ

0,193

Mensuelle

FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique

DXGE

0,050

Mensuelle

FNB actif international de dividendes Dynamique

DXW

0,094

Mensuelle

FNB actif d'actions privilégiées Dynamique

DXP

0,097

Mensuelle

FNB actif tactique d'obligations Dynamique

DXB

0,064

Mensuelle

FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique

DXDU.U

0,083 $ US

Mensuelle

FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique

DXBU

0,075

Mensuelle

FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique

DXV

0,053

Mensuelle

Fonds d'opportunités de crédit Dynamique

DXCO

0,158

Mensuelle

Fonds à revenu fixe mondial Dynamique

DXBG

0,095

Mensuelle

Fonds de revenu de retraite Dynamique

DXR

0,087

Mensuelle

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

DXCP

0,095

Mensuelle

Pour en savoir plus sur les FNB actifs Dynamique et la série FNB, visitez la page sur les FNB de Fonds Dynamique.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

Site Web : www.dynamique.ca | X : @DynamicFunds | LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Fonds Dynamique

PERSONNE-RESSOURCE: Médias : Alex Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, Courriel : [email protected], Téléphone : 647-537-8036

Profil de l'entreprise

Fonds Dynamique