Dynamique annonce les distributions en espèces d'octobre 2025 des FNB actifs Dynamique et de la série FNB English
21 oct, 2025, 09:00 ET
TORONTO, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les distributions en espèces d'octobre 2025 pour les FNB actifs Dynamique et les parts de série FNB de certains fonds de la société cotés à la Bourse de Toronto (TSX) qui versent des distributions mensuelles. Les porteurs de parts inscrits le 28 octobre 2025 recevront le 31 octobre 2025 les distributions en espèces suivantes :
|
FNB actif Dynamique et série FNB
|
Symbole
|
Distribution
|
Fréquence des
|
FNB actif d'obligations Dynamique
|
DXBB
|
0,070
|
Mensuelle
|
FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique
|
DXBC
|
0,055
|
Mensuelle
|
FNB actif de dividendes canadiens Dynamique
|
DXC
|
0,082
|
Mensuelle
|
FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique
|
DXCB
|
0,077
|
Mensuelle
|
FNB actif d'obligations croisées Dynamique
|
DXO
|
0,091
|
Mensuelle
|
FNB actif d'obligations à escompte Dynamique
|
DXDB
|
0,075
|
Mensuelle
|
FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique
|
DXQ
|
0,193
|
Mensuelle
|
FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique
|
DXGE
|
0,050
|
Mensuelle
|
FNB actif international de dividendes Dynamique
|
DXW
|
0,094
|
Mensuelle
|
FNB actif d'actions privilégiées Dynamique
|
DXP
|
0,097
|
Mensuelle
|
FNB actif tactique d'obligations Dynamique
|
DXB
|
0,064
|
Mensuelle
|
FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique
|
DXDU.U
|
0,083 $ US
|
Mensuelle
|
FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique
|
DXBU
|
0,075
|
Mensuelle
|
FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique
|
DXV
|
0,053
|
Mensuelle
|
Fonds d'opportunités de crédit Dynamique
|
DXCO
|
0,158
|
Mensuelle
|
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique
|
DXBG
|
0,095
|
Mensuelle
|
Fonds de revenu de retraite Dynamique
|
DXR
|
0,087
|
Mensuelle
|
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique
|
DXCP
|
0,095
|
Mensuelle
Pour en savoir plus sur les FNB actifs Dynamique et la série FNB, visitez la page sur les FNB de Fonds Dynamique.
Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
À propos de Dynamique
Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.
© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.
Site Web : www.dynamique.ca | X : @DynamicFunds | LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/
