TORONTO, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Dynamique annonce aujourd'hui les distributions en espèces d'octobre 2025 pour les FNB actifs Dynamique et les parts de série FNB de certains fonds de la société cotés à la Bourse de Toronto (TSX) qui versent des distributions mensuelles. Les porteurs de parts inscrits le 28 octobre 2025 recevront le 31 octobre 2025 les distributions en espèces suivantes :

distributions FNB actif d'obligations Dynamique DXBB 0,070 Mensuelle FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique DXBC 0,055 Mensuelle FNB actif de dividendes canadiens Dynamique DXC 0,082 Mensuelle FNB actif d'obligations de sociétés Dynamique DXCB 0,077 Mensuelle FNB actif d'obligations croisées Dynamique DXO 0,091 Mensuelle FNB actif d'obligations à escompte Dynamique DXDB 0,075 Mensuelle FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique DXQ 0,193 Mensuelle FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique DXGE 0,050 Mensuelle FNB actif international de dividendes Dynamique DXW 0,094 Mensuelle FNB actif d'actions privilégiées Dynamique DXP 0,097 Mensuelle FNB actif tactique d'obligations Dynamique DXB 0,064 Mensuelle FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique DXDU.U 0,083 $ US Mensuelle FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique DXBU 0,075 Mensuelle FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique DXV 0,053 Mensuelle Fonds d'opportunités de crédit Dynamique DXCO 0,158 Mensuelle Fonds à revenu fixe mondial Dynamique DXBG 0,095 Mensuelle Fonds de revenu de retraite Dynamique DXR 0,087 Mensuelle Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique DXCP 0,095 Mensuelle

Pour en savoir plus sur les FNB actifs Dynamique et la série FNB, visitez la page sur les FNB de Fonds Dynamique.

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

Site Web : www.dynamique.ca | X : @DynamicFunds | LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

