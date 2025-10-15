TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (le « gestionnaire » de Dynamique) annonce aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation des porteurs de parts pour fusionner certains fonds (les « fusions ») dans le cadre d'assemblées extraordinaires qui se sont tenues le 15 octobre 2025. Ces fusions visent à simplifier sa gamme de produits et à en réduire les frais.

Fusions approuvées

Les fonds suivants (chacun, un « fonds dissous ») seront fusionnés avec les fonds correspondants (chacun, un « fonds maintenu ») de la manière décrite ci-dessous :

Fonds dissous

Fonds maintenu Portefeuille d'actions canadiennes institutionnel Marquis fusion avec Mandat privé de dividendes nord-américains Dynamique Portefeuille d'obligations institutionnel Marquis fusion avec Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique

Les fusions devraient être mises en œuvre le 14 novembre 2025 ou vers cette date. Le gestionnaire assumera l'ensemble des coûts associés à ces fusions.

De plus, les fusions ci-dessous n'ont pas exigé l'approbation des porteurs de parts en vertu du Règlement 81-102 et prendront effet comme prévu :

Fonds dissous

Fonds maintenu Portefeuille équilibré institutionnel Marquis fusion avec Portefeuille équilibré Marquis Portefeuille de croissance équilibrée institutionnel Marquis fusion avec Portefeuille de croissance équilibrée Marquis Portefeuille de croissance institutionnel Marquis fusion avec Portefeuille de croissance Marquis Portefeuille d'actions institutionnel Marquis fusion avec Portefeuille d'actions Marquis Portefeuille d'actions mondiales institutionnel Marquis

Le jour des fusions, chaque fonds dissous et chaque fonds maintenu distribuera ses revenus nets et ses gains en capital nets réalisés au cours de l'année d'imposition se terminant à la date de fusion, dans la mesure nécessaire, pour ne pas avoir à payer d'impôt sur le revenu en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, le cas échéant.

De plus amples renseignements concernant les fusions et les réductions de frais connexes figuraient dans les documents de l'assemblée envoyés aux porteurs de parts inscrits au 27 août 2025. Le document de notification et d'accès ainsi que la circulaire sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site dynamique.ca/votedesporteursdetitres.

Pour en savoir plus sur ce produit et les autres solutions de Dynamique, visitez le dynamique.ca.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs, tandis que celles de série F ne sont généralement offertes qu'aux investisseurs qui participent à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d'administration fixes. Les rendements des parts de la série F peuvent sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

