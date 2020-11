Durant cette période des fêtes, Purolator prévoit cueillir et livrer 46 millions de colis, une augmentation de près de 20 %

Augmentation du nombre de points d'accès pour le dépôt et la récupération des envois

Purolator porte son nombre de points d'accès à 1 650 (une augmentation de 30 %) au moyen de nouveaux partenariats stratégiques :

Nouveaux points de récupération et de dépôt dans 135 magasins Michaels du Canada afin d'offrir encore plus de convivialité aux consommateurs à temps pour les fêtes.

afin d'offrir encore plus de convivialité aux consommateurs à temps pour les fêtes. Plus de camions d'arrêt rapide mobile, pour un total de 30 emplacements partout au pays. Ceux-ci comprennent :

De nouveaux emplacements à l'extérieur de certains magasins Lowe's et Réno-Dépôt au pays ainsi qu'à proximité des stations de transit Metrolinx GO de la région du Grand Toronto (RGT).



Une nouvelle solution pour les édifices à appartements permettant aux clients de récupérer leurs livraisons en toute sécurité à un camion d'arrêt rapide mobile stationné à proximité, rapprochant ainsi les colis des consommateurs dans les zones densément peuplées.

De nouveaux services innovateurs en libre-service afin de protéger la santé et la sécurité

En plus des méthodes de livraison sans contact mises en place au début de l'année, l'entreprise lance également de nouveaux services afin d'améliorer les solutions avec distanciation physique durant la pandémie :

Kiosques d'arrêt rapide (lancés durant la dernière période des fêtes) : Maintenant 12 emplacements au pays pour déposer les envois sans contact. Ceux-ci comprennent :

De nouveaux emplacements dans certains centres d'expédition de Purolator et magasins Michaels ainsi que dans certaines stations de transit Metrolinx GO dans la RGT (d'autres seront déployés en 2021).



Le tout premier emplacement de dépôt et de récupération des envois sans contact au Canada au complexe commercial et administratif Atrium on Bay dans le centre-ville de Toronto .

au complexe commercial et administratif Atrium on Bay dans le centre-ville de . Des casiers automatisés dans les dépôts les plus achalandés permettant de récupérer les colis en tout temps en toute sécurité au moment qui convient au consommateur.

Le service de cueillette en bordure de trottoir dans 51 centres d'expédition de Purolator et 135 magasins Michaels partout au pays.

Les clients peuvent obtenir plus d'information, y compris sur l'emplacement des nouveaux points d'accès de Purolator, à l'aide de l'outil de localisation sur le site purolator.com.



Quelques faits

Cette période de pointe (1 er novembre au 24 décembre), Purolator prévoit traiter 46 millions de colis, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport à 2019.

novembre au 24 décembre), Purolator prévoit traiter 46 millions de colis, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport à 2019. Purolator prévoit traiter 1,3 million de pièces durant le Black Friday (une augmentation de plus de 25 % par rapport à 2019) et 6,7 millions de pièces durant la semaine du Cyberlundi (une augmentation de 18 % par rapport à 2019).

6,7 millions de pièces durant la semaine du Cyberlundi (une augmentation de 18 % par rapport à 2019).

En raison du Cyberlundi, Purolator prévoit traiter plus de 6,7 millions de pièces, soit en moyenne 1,3 million de pièces par jour (du lundi au vendredi) durant la semaine la plus occupée de l'année, du 29 novembre au 5 décembre.

Durant sa journée la plus occupée de l'année, le 30 novembre, l'entreprise prévoit traiter 1,4 million de pièces, soit près de 20 % de plus qu'en 2019.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Purolator enregistre une augmentation du nombre d'arrêts de livraison de 40 % (une augmentation du nombre de colis de près de 25 %). Le nombre de livraisons résidentielles a augmenté d'environ 50 %.

Cette annonce fait partie du plan de croissance et d'innovation sur cinq ans d'un milliard de dollars Offrir l'avenir de Purolator, qui a été accéléré durant la pandémie afin de répondre aux besoins des Canadiens. L'entreprise a embauché au total 2 500 employés en prévision de la période des fêtes et continue d'effectuer des investissements importants afin de répondre à la demande croissante durant cette période et à long terme.

