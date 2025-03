WINNIPEG, MB, le 12 mars 2025 /CNW/ - Le centre DASCH, récemment acquis, fera l'objet de travaux de rénovation grâce à un investissement fédéral de 8 millions de dollars.

Cet investissement a été annoncé par l'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface--Saint-Vital, Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, et Karen Fonseth, présidente-directrice générale de DASCH Incorporated.

DASCH Incorporated est un organisme à but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle en favorisant l'inclusion et en proposant des programmes utiles qui répondent à leurs besoins physiques, émotionnels, sociaux et éducatifs.

Le financement servira à agrandir de façon importante un bâtiment récemment acheté par DASCH sur le chemin Buffalo Place à Winnipeg. Les travaux d'amélioration consisteront à augmenter la superficie pour créer des espaces communautaires, à moderniser l'intérieur, à améliorer l'accessibilité, ainsi qu'à intégrer des caractéristiques écologiques, de manière à créer un bâtiment plus inclusif et plus durable.

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures qui favorisent la durabilité et l'accessibilité pour bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes. Ce financement permettra à DASCH de créer un espace qui répondra aux divers besoins de ses clients, en plus d'aider à bâtir une ville de Winnipeg plus verte et plus inclusive. »

L'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface--Saint-Vital

« Nous sommes fiers de soutenir DASCH dans sa mission qui consiste à améliorer la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce financement aidera à transformer leur propriété nouvellement acquise en un espace indispensable où l'on favorisera l'inclusion, l'innovation et le soutien communautaire. »

Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« Nous sommes heureux de recevoir cet important financement du gouvernement fédéral. Le nouveau Centre DASCH sera une installation révolutionnaire, dont la conception est axée sur l'accessibilité et la durabilité. Ce financement nous permettra de créer un espace accueillant et inclusif dont tout le monde pourra profiter, ce qui témoigne de l'engagement que nous avons pris il y a plus de 50 ans : favoriser une communauté où chacun peut s'épanouir. »

Karen Fonseth, présidente-directrice générale de DASCH Incorporated

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 8 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), tandis que les autres contributeurs, dont la Fondation DASCH, investissent 19 000 000 $.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

