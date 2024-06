DuoEmploi, une initiative favorisant l'intégration en emploi des personnes vivant avec un handicap, bat son plein!

QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - En cette Semaine québécoise des personnes handicapées, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, est heureuse de souligner que DuoEmploi bat son plein et d'annoncer, par la même occasion, que de nouvelles éditions pourront avoir lieu grâce à un investissement de 460 000 $.

En pleine progression

DuoEmploi est une initiative qui permet à une personne vivant avec un handicap de réaliser un stage exploratoire d'un jour dans un milieu de travail. Avec 202 stages qui auront lieu tout au long de la semaine, il s'agit d'une augmentation de 47,4 % des jumelages par rapport à l'année dernière. Ainsi, il y a 63 stagiaires de plus cette année, passant de 304 stagiaires en 2023 à 367 cette année.

Les employeurs sont de plus en plus sensibilisés à la pertinence d'embaucher des personnes vivant avec un handicap. En 2023, 170 entreprises ont manifesté leur intérêt à accueillir un stagiaire, alors qu'en 2024, elles sont plus de 286 à s'être intéressées à DuoEmploi, soit une croissance de 68,2 %.

Des stages pour tous les goûts

Parmi les secteurs d'activité offrant des stages se trouvent le commerce de détail, la santé, l'éducation, l'agriculture, les services municipaux, les services à la petite enfance, la construction et les affaires.

À noter que le taux d'emploi des personnes avec incapacité de 25 à 64 ans était de 66,7 % en 2022, une augmentation de plus de 10 points de pourcentage depuis 2017 (56,1 %). Le Québec présente l'un des plus hauts taux d'emploi chez les personnes handicapées parmi les provinces canadiennes (57,3 % en Ontario et 65 % en Colombie-Britannique en 2022).

Citations

« DuoEmploi permet de briser des barrières et d'ouvrir de multiples perspectives de carrière aux Québécois vivant avec un handicap. Cette année, l'initiative a permis que de nouveaux records soient atteints avec plus de 202 jumelages. Nous avons même eu l'occasion d'accueillir un jeune stagiaire à l'Assemblée nationale. Les possibilités qu'offrent DuoEmploi sont variées et c'est la beauté de cette initiative! Je suis très heureuse de constater tout le succès et c'est pourquoi j'annonce un investissement de 460 000$, afin que DuoEmploi revienne pour les prochaines années! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« J'ai moi-même eu la chance de passer quelques moments avec un stagiaire, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de cette initiative. Cette belle expérience a permis à un jeune de Québec de vivre une journée dans la peau d'un attaché politique et a été pour moi l'occasion d'apprendre à connaître un jeune homme plein de talents. DuoEmploi s'inscrit en parfaite continuité avec les efforts de notre gouvernement d'intégrer toujours plus les personnes en situation de handicap au marché du travail et dans toutes les sphères de la société. Encore une fois cette année, nous atteignons de nouveaux sommets, et je me réjouis de l'annonce de ce nouvel investissement. Ce sont d'autres belles histoires et expériences positives qui verront ainsi le jour dans les prochaines années! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Pour sa quatrième édition, DuoEmploi confirme en 2024, la pertinence des rencontres entre des personnes handicapées compétentes et des employeurs inclusifs. En devenant un rendez-vous annuel, cet évènement permettra de développer des possibilités d'emploi toujours renouvelées, pour les travailleurs en situation de handicap, partout au Québec. Le ROSEPH est fier de contribuer à cette initiative du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, en partenariat avec le Conseil du patronat du Québec ».

Laurence Marin, directrice générale du ROSEPH

« Le Conseil du patronat du Québec est ravi qu'une nouvelle édition de DuoEmploi soit renouvelée pour 2025 et de pouvoir y contribuer. En ouvrant leurs portes à ces stagiaires, les employeurs du Québec ont la possibilité de valoriser la diversité dans leur milieu de travail, de démontrer leur engagement envers l'inclusion et de contribuer à créer des ouvertures pour une main-d'œuvre motivée et disponible. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

Fait saillant

DuoEmploi était un projet pilote. Grâce à l'investissement annoncé par la ministre, l'initiative pourra être renouvelée pendant plusieurs années.

L'investissement annoncé par la ministre servira à soutenir les partenaires à qui le gouvernement du Québec a confié l'organisation de cette initiative, soit le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) et le Conseil du patronat du Québec.

Les jumelages sont effectués par le ROSEPH, qui s'assure que les stages correspondent aux capacités et aux intérêts des personnes, tout en respectant les possibilités offertes par les entreprises. Le programme DuoEmploi peut également mener à l'intégration durable en emploi après le stage, grâce aux mesures d'insertion en emploi offertes par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Rappelons que le gouvernement du Québec offre une multitude de programmes, de mesures et de services pour soutenir l'intégration en emploi des personnes vivant avec un handicap.

