DuoEmploi - Stages d'une journée en entreprise pour des personnes vivant avec un handicap

QUÉBEC, le 13 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la troisième édition de DuoEmploi, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, invitent les entreprises et les personnes vivant avec un handicap à s'inscrire, d'ici le 5 mai, à une activité de maillage permettant de réaliser un stage d'une journée en entreprise.

Les personnes participantes seront accueillies par des employeurs pour un stage exploratoire, sous la supervision d'un parrain ou d'une marraine. Les stages d'un jour se tiendront dans toutes les régions du Québec au cours de la Semaine québécoise des personnes handicapées, soit du 1er au 7 juin prochain. L'information relative au projet DuoEmploi ainsi que les formulaires d'inscription sont disponibles sur Québec.ca/DuoEmploi.

Un succès croissant

Cette initiative novatrice connaît un succès croissant depuis ses débuts, en 2021.Lors de la 2e édition de DuoEmploi, le nombre de stages réalisés a augmenté de 22 %, passant de 82 stages en 2021 à 107 stages en 2022, et permettant à quelques participants de décrocher un emploi dans l'entreprise les ayant accueillis.

DuoEmploi est réalisé en collaboration avec le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) et le Conseil du patronat du Québec.

Citations

« Tout le monde doit avoir toutes les possibilités de se réaliser sur les plans personnel et professionnel. C'est d'ailleurs l'une de mes priorités ! DuoEmploi offre une occasion exceptionnelle de créer des ponts entre les employeurs et les personnes vivant avec un handicap grâce à des stages qui favorisent une meilleure compréhension de part et d'autre et une ouverture vers de nouvelles possibilités d'emploi. Je vous invite à y participer et à vous y inscrire d'ici le 5 mai prochain ! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« DuoEmploi s'inscrit en parfaite continuité avec les efforts de notre gouvernement d'intégrer toujours plus les personnes en situation de handicap au marché du travail et dans toutes les sphères de la société. En offrant ces occasions de rencontres et de dialogues entre employeurs et personnes vivant avec un handicap, DuoEmploi contribue de belle façon à créer une société et un monde du travail plus ouverts et plus inclusifs. Les stages exploratoires sont très bénéfiques autant pour les employés que pour les employeurs, et nous allons continuer de travailler ensemble pour que les inscriptions continuent de progresser encore cette année. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants

Pour toute question ou pour obtenir de l'aide pour l'inscription, contactez le ROSEPH par téléphone, au 438 798-0788 ou au 1 833 376-7374 (1 833

3RO-SEPH), ou par courriel, à [email protected] .

À la suite de l'initiative, des suivis seront réalisés individuellement avec chaque entreprise et chaque personne ayant participé à un stage, afin de les inciter à recourir aux mesures d'insertion en emploi offertes par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Cette démarche vise à favoriser l'intégration durable en emploi des participants.

Rappelons que le Ministère offre une multitude de programmes, de mesures et de services pour soutenir l'intégration en emploi des personnes handicapées.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, Tél. : 418 264-4146; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796