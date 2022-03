DUOEMPLOI, L'ÉDITION 2022 EST LANCÉE

MONTRÉAL, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ROSEPH et le CPQ sont fiers d'annoncer la poursuite de leur collaboration dans le cadre du DuoEmploi, qui revient pour une deuxième année. C'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, qui a lancé, le 25 mars dernier, la 2e édition de ce programme.

Conçu pour permettre à des personnes handicapées d'effectuer un stage d'une journée en entreprise, DuoEmploi compte capitaliser sur une première édition ayant suscité l'intérêt d'entreprises québécoises. La moitié d'entre elles ont été identifiées hors des réseaux habituels du ROSEPH et du CPQ, et de nouveaux secteurs comme les arts, les services, l'enseignement et l'administration ont fait leur apparition en permettant l'accès à de nouveaux environnements de travail.

La diversité de ces milieux témoigne de la volonté du monde de l'entreprise de considérer le recrutement de personnes ayant un handicap. Les 600 heures de stages effectuées en 2021 ont permis de donner de nouvelles perspectives en matière d'embauches, dont la conversion de certains stages en emploi.

Pour 2022 le ROSEPH, fort de son réseau de 25 organismes membres, assurera le déploiement du DuoEmploi avec ses intervenants en employabilité et un système complet dédié pour faciliter l'arrimage entre un participant et une entreprise.

Le CPQ et son imposant réseau d'employeurs continuent de sensibiliser à l'importance d'inclure les personnes en situation de handicap et leur contribution sur le marché du travail. DuoEmploi fera l'objet de deux webinaires spécifiques dès le mai d'avril.

Citations

« Nous sommes toujours à la recherche de solutions innovantes pour accompagner les personnes handicapées vers le marché du travail. DuoEmploi en fait partie. En ouvrant leurs portes pour une journée de stage, les entreprises font la connaissance de personnes motivées, de travailleurs potentiels qui peuvent répondre à leurs besoins de main-d'œuvre. Le ROSEPH est fier de contribuer à cette initiative du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, en partenariat avec le Conseil du patronat du Québec. »

Joseph Giulione, président du C.A. du ROSEPH

« On peut se féliciter d'avoir eu autant d'employeurs qui ont répondu à l'appel. La première édition de DuoEmploi nous a démontrés que les besoins de trouver de nouveaux talents sont bien réels. Du côté des personnes en situation de handicap, les résultats témoignent de toute la difficulté de les rejoindre et de la nécessité de redoubler d'efforts pour les aider à intégrer le marché du travail. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ

Les liens utiles pour DuoEmploi 2022

ROSEPH : La page spécifique avec l'ensemble des ressources

CPQ : L'espace DuoEmploi pour les employeurs

Le Formulaire d'inscription pour les employeurs

Le Formulaire d'inscription pour les stagiaires

Les webinaires du CPQ

Webinaire de recrutement des Stagiaires

Webinaire de recrutement des Entreprises

À propos du ROSEPH : Le Regroupement des Organismes Spécialisés pour l'Emploi des Personnes Handicapées (ROSEPH) est une association composée de 25 organismes mandatés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour offrir des services directs d'aide à l'emploi aux personnes handicapées sur tout le territoire du Québec. Chaque année, ces services accompagnent environ 11 000 personnes dans leurs démarches d'intégration au marché du travail ou de maintien en emploi.

À propos du CPQ : Créé en 1969, le Conseil du patronat du Québec est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.

