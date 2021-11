Dunton Rainville poursuit son expansion à Saint-Jérôme dans un tout nouveau bureau

Composée de professionnels chevronnés, la solide équipe de Saint-Jérôme est en mesure d'offrir une gamme complète de services juridiques par l'intermédiaire des professionnels suivants :

Me Benoît Roberge

Me Rhéal Éloi Fortin

Me Anne-Marie Coutu

Me David Couturier

Me Marie-Claire Côté

Me Jade Milette

Me Catherine Nicol

Me Amélie Bourget

M. Michaël Deslauriers

« J'ai confiance que ces professionnels continueront à contribuer concrètement au développement économique de la région en supportant les entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs de croissance », précise Me Rainville, ajoutant que chacun d'entre eux souhaite devenir un véritable partenaire stratégique pour ses clients.

À propos de Dunton Rainville :

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 250 personnes, dont une centaine d'avocats, notaires et conseillers en relations de travail réparties entre les bureaux de Montréal, Laval, l'Agglomération de Longueuil (Saint-Lambert), Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques.

Dunton Rainville est membre du réseau mondial de cabinets d'avocats de premier plan SCG Legal.

Renseignements: Me Jean-Jacques Rainville, Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., (514) 866-6743, [email protected]