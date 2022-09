DUNTON RAINVILLE POURSUIT SA CROISSANCE

Dauphin & Blais Notaires choisit notre cabinet

MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dunton Rainville est heureux d'annoncer que le bureau de Dauphin & Blais Notaires se joint à notre cabinet. L'équipe dirigée par Me Marie-Josée Blais et Me Simon Dauphin est maintenant basée à notre bureau de Joliette.

Mes Guy Bisaillon, Simon Dauphin, Marie-Josée Blais et David Couturier de Dunton Rainville (Groupe CNW/Dunton Rainville)

Les deux principaux associés de Dauphin & Blais Notaires se réjouissent de cette nouvelle. « Nous avons choisi Dunton Rainville pour un ensemble de bonnes raisons. Une gamme complète de services juridiques reposant sur les normes de qualité les plus élevées, une équipe de premier plan, un esprit de collaboration hors pair, une écoute attentive aux besoins des clients et une forte présence régionale. Voilà autant d'atouts qui ont motivé notre décision d'intégrer l'équipe de Dunton Rainville », soulignent Me Blais et Me Dauphin.

L'arrivée des professionnels de Dauphin & Blais Notaires permettra à Dunton Rainville d'approfondir son expertise notariale, principalement en matière de droit immobilier (actes de vente, actes d'hypothèque et autres sûretés), de droits de la personne (homologation de mandats en prévision de l'inaptitude, ouverture de régimes de protection, tutelle au mineur) et de droit successoral (rédaction et vérification de testaments, règlements de successions, rédaction de mandat en prévision de l'inaptitude).

Pour Dunton Rainville, cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de croissance poursuivie depuis plusieurs années afin de faire du cabinet l'un des plus grands et des plus diversifiés au Québec sur le plan des services juridiques.

« Notre cabinet est fier d'accueillir les professionnels du bureau Dauphin & Blais Notaires. Leur présence au sein de l'équipe Dunton Rainville contribuera à consolider notre gamme de services de notariat afin de répondre pleinement aux exigences de nos clients. Nous restons à l'affût d'occasions d'affaires avec des partenaires de choix qui nous permettront de maximiser notre positionnement sur le marché des services juridiques au Québec, de stimuler notre croissance, d'optimiser notre offre de services et d'assurer la pérennité du cabinet », soutient Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction du cabinet.

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 250 personnes, dont une centaine d'avocats, de notaires et de conseillers en relations de travail, réparties entre les bureaux de Montréal, Joliette, Laval, Agglomération de Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques.

