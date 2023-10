DUNTON RAINVILLE ACCUEILLE UN ASSOCIÉ DE RENOM : ME YVES JOLI-CŒUR

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Dunton Rainville, un cabinet d'avocats et de notaires de premier plan, est heureux d'annoncer l'arrivée de Me Yves Joli-Cœur, avocat émérite, en tant que nouvel associé. Me Joli-Cœur est l'un des fondateurs du Regroupement des gestionnaires et des copropriétaires du Québec (RGCQ). Il a été nommé président de cette organisation à la suite de nombreuses années de dévouement en tant que secrétaire-général.

De gauche à droite: Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction, Me Yves-Joli-Coeur et Me Yanick Tanguay, vice-président. (Groupe CNW/Dunton Rainville)

L'expertise de Me Joli-Cœur dans le domaine de la copropriété est incontestable, et son parcours professionnel en témoigne. En 2009, le Barreau du Québec lui a décerné la distinction honorifique d'Avocat émérite (Ad. E.) en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la profession et au droit de la copropriété. Il est reconnu comme l'un des pionniers dans ce domaine et a consacré sa carrière à en faire son champ d'expertise principal depuis de nombreuses années.

« Nous sommes ravis d'accueillir Me Yves Joli-Cœur au sein de notre équipe, a déclaré Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction de Dunton Rainville. Son leadership inégalé dans le domaine du droit de la copropriété et ses qualités de juriste contribueront grandement à renforcer notre pratique et à offrir des solutions juridiques de qualité supérieure à nos clients. »

« Je suis très heureux de rejoindre Dunton Rainville et d'y développer le secteur du droit de la copropriété en mettant mon expérience au service de la clientèle du cabinet », a déclaré Me Joli-Cœur.

En plus d'avoir participé à la mise sur pied du RGCQ, Me Joli-Cœur vulgarise auprès du grand public les principes juridiques encadrant la copropriété divise. Il est derrière le site web CondoLegal.com, référence québécoise en matière de droit de la copropriété, en plus de collaborer depuis près de 25 ans à la rédaction de divers articles dans le bulletin d'information Condoliaison, consacré aux événements d'actualité dans le domaine de la copropriété.

Me Joli-Cœur sera établi au bureau lavallois de Dunton Rainville.

À propos de Dunton Rainville

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 250 personnes, dont une centaine d'avocats, de notaires et de conseillers en relations de travail réparties entre les bureaux de Montréal, Joliette, Laval, Agglomération de Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et de Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques.

Pour de plus amples renseignements, visitez duntonrainville.com

Joignez-vous à notre communauté Facebook

Réseautez avec nous sur LinkedIn

SOURCE Dunton Rainville

Renseignements: Renseignements et entrevues : Olivier Racette, Directeur des communications, 514 449-9193, [email protected]