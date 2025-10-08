Une célébration de la culture, de la communauté et de l'impact grâce à un événement phare de deux jours axé sur l'appartenance et l'innovation

MUMBAI, Inde, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définissent l'avenir de l'assurance dommages, a annoncé aujourd'hui le lancement de son quatrième sommet annuel sur l'inclusion One Duck Creek India. Cet événement phare de deux jours réunit des employés et des chefs de file de l'industrie pour célébrer l'inclusion et démontrer comment une culture souple axée sur les employés est un moteur clé de l'innovation en matière de transformation numérique nécessaire pour répondre aux besoins changeants du marché mondial de l'assurance.

Le thème de cette année, « Your Voice. Your Community. Your Impact. », témoigne du dévouement continu de Duck Creek à créer un milieu de travail où chaque membre de l'équipe se sent vu, entendu et habilité. Le sommet est une pierre angulaire de la culture axée sur les employés de Duck Creek et renforce la croyance selon laquelle l'inclusion n'est pas un programme, mais une responsabilité commune et une expérience vécue.

Le sommet, qui aura lieu du 7 au 8 octobre 2025, comprendra une allocution de Feroza Engineer, défenseur de l'inclusion et leader d'opinion, suivi d'une présentation interactive mettant en valeur nos programmes dirigés par des employés, d'une table ronde avec des leaders émergents sur l'avancement professionnel et la collaboration, et une séance de discussion ouverte avec l'équipe de direction de Duck Creek.

« Your Voice. Your Community. Your Impact. n'est pas seulement le thème de cette année, c'est le reflet de notre engagement envers l'innovation inclusive dans le domaine de la technologie de l'assurance », a déclaré Amy Bayer, directrice mondiale, DEI, Engagement et Culture chez Duck Creek Technologies. « Le sommet sur l'inclusion One Duck Creek India est l'une des expressions les plus puissantes de notre culture favorisant la flexibilité. C'est l'endroit où les voix des employés stimulent l'innovation, les relations alimentent le sentiment d'appartenance et l'impact communautaire fait partie de notre identité. »

Les participants prendront également part à une célébration dynamique du Diwali, qui rend hommage à la fête des lumières grâce à des traditions comme l'art coloré de Rangoli, une présentation de vêtements traditionnels et un événement de danse énergique de Bollywood, un hommage festif à la richesse des cultures mondiales.

« L'appartenance et l'innovation vont de pair. Un employé qui estime que sa voix compte propose ses meilleures idées », a déclaré Naveen Upadhyay, vice-président des services professionnels et responsable régional de l'Inde chez Duck Creek. « Le sommet sur l'inclusion One Duck Creek India est un excellent exemple de la façon dont notre culture One Duck Creek favorise l'établissement de liens et la performance. »

Dans le cadre de l'engagement de Duck Creek à avoir un impact social, le sommet comprendra une séance sur le bien-être et un événement Give Back en partenariat avec YUVA (Youth for Unity Voluntary Action). Cette collaboration permettra à nos employés de communiquer directement avec les partenaires communautaires, d'appuyer les initiatives locales et d'explorer des façons constructives de redonner à la collectivité.

