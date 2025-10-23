Cette reconnaissance souligne l'influence mesurable de Duck Creek sur le parcours de transformation numérique de HDFC ERGO

BOSTON, 23 octobre 2025 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes définissant l'avenir de l'assurance multirisque et de l'assurance générale, a annoncé avoir été nommé colauréat d'un prix IDC FinTech Real Results 2025 dans la catégorie de la transformation des assurances. Ce prix salue le travail de Duck Creek auprès de HDFC ERGO General Insurance Company, la principale compagnie d'assurance générale du secteur privé en Inde, et met en valeur des changements mesurables et adaptés au futur dans le secteur des assurances.

Le programme IDC FinTech Real Results félicite les fournisseurs de technologies qui ont produit des résultats commerciaux concrets pour des institutions financières. La candidature de Duck Creek s'est distinguée parmi un bassin compétitif de candidatures mondiales, les juges mentionnant l'impact quantifiable du projet et sa valeur stratégique dans le parcours de transformation de HDFC ERGO.

« Être reconnu par IDC pour notre travail avec HDFC ERGO est une fierté pour Duck Creek, » a déclaré Christian Erickson, directeur général pour l'Asie-Pacifique, Duck Creek Technologies. « Ce prix reflète notre engagement à aider les assureurs à moderniser leurs activités, à offrir une expérience client exceptionnelle et à favoriser l'innovation à grande échelle. « Nous sommes honorés de faire partie de l'histoire de la transformation de HDFC ERGO. »

HDFC ERGO a choisi Duck Creek pour simplifier ses opérations de base, améliorer l'engagement de la clientèle et accélérer l'innovation de ses produits. En tirant parti de la plateforme SaaS de Duck Creek, HDFC ERGO a modernisé l'administration et la souscription de polices, réduit le temps de commercialisation de nouveaux produits et amélioré la prestation de services dans l'ensemble des canaux numériques.

« Notre collaboration avec Duck Creek a été essentielle pour offrir des services plus rapides à nos clients, » a déclaré Sriram Naganathan, président et directeur de la technologie, HDFC ERGO General Insurance. « Leur technologie et leur expertise nous ont permis d'obtenir des résultats concrets et mesurables qui nous permettent de jouir d'un succès à long terme. Nous sommes ravis de voir cette collaboration reconnue par IDC. »

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'industrie de l'assurance multirisque et de l'assurance générale. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance du nuage pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité, l'objectif et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être là pour les particuliers et les entreprises quand et où ils en ont le plus besoin, dans le format requis. Vous trouverez nos solutions de pointe offertes sur une base autonome ou sous forme de gamme complète à la page Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, consultez le site web www.duckcreek.com. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les renseignements les plus récents - LinkedIn et X.

À propos de HDFC ERGO

HDFC ERGO General Insurance Company Limited est l'une des principales compagnies d'assurance générale du secteur privé en Inde, dont les fondateurs sont HDFC Bank Limited, l'une des principales banques du secteur privé en Inde, et ERGO International AG, la principale entité d'assurance de Munich Re Group. Entreprise d'abord axée sur le numérique, puis maintenant sur l'IA, HDFC ERGO est un leader dans la mise en œuvre de technologies permettant d'offrir la meilleure expérience de service.

HDFC ERGO offre une gamme complète de produits d'assurance générale, y compris des produits d'assurance maladie, automobile, habitation, agriculture, voyage, crédit, cybersécurité et accident personnel pour les particuliers, ainsi que des produits d'assurance de biens, bateau, ingénierie, fret maritime, santé et de responsabilité collective pour les entreprises.

Qu'il s'agisse de produits d'assurance uniques, de modèles de service à la clientèle intégrés, de processus de réclamation de premier ordre ou d'une foule de solutions technologiques innovantes, HDFC ERGO a été en mesure de satisfaire ses clients à chaque point de contact et jalon.

L'entreprise a créé un ensemble de nouveaux produits novateurs ainsi que des services reposant sur des technologies comme l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (AM), le traitement du langage naturel (TLN) et la robotique. HDFC ERGO offre une gamme de produits d'assurance générale et dispose d'un processus de vente entièrement numérique avec 299 succursales et plus de 600 bureaux numériques en Inde. La plateforme technologique de HDFC ERGO a permis aux clients de bénéficier de services numériques en tout temps, avec plus de 70 % des réclamations pour des produits pour particuliers sous forme numérique et plus de 80 % des interactions de service sont traitées numériquement, dont 10 % sont menées par l'IA. La société a émis ~3.4 polices de base au cours de l'exercice 2025 et affiche l'un des meilleurs ratios de paiement des demandes de remboursement dans le secteur de l'assurance générale.

Rendez-vous au www.hdfcergo.com ou suivez l'entreprise sur les réseaux sociaux suivants pour obtenir plus de renseignements sur les produits et services offerts par HDFC ERGO.

