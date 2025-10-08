Duck Creek commandite également la table ronde des dirigeants principaux de l'information Datos Insights

BOSTON, 8 octobre 2025 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définissent l'avenir de l'assurance multirisques et de l'assurance générale, se réunira avec des partenaires, des chefs de file de l'industrie, des innovateurs et des professionnels au salon ITC Vegas, du 15 au 17 octobre, au kiosque 933 de Mandalay Bay. Au cours de l'événement, l'entreprise organisera conjointement une table ronde avec Hagerty sur la création d'un écosystème d'assurance automobile axé sur les passionnés du monde entier, mettra en lumière sa plateforme infonuagique et parrainera la table ronde des dirigeants principaux de l'information Datos Insights.

« ITC Vegas met en valeur l'énergie et la créativité qui transforment l'assurance », a déclaré Mike Jackowski, directeur général de Duck Creek Technologies. « Nous sommes fiers de démontrer comment notre plateforme infonuagique permet aux opérateurs de se déplacer plus rapidement et plus intelligemment, de nous associer à Hagerty pour illustrer comment la technologie peut alimenter tout un écosystème d'assurance passionné, et de soutenir la table ronde des dirigeants principaux de l'information Datos Insights. »

Séance en vedette avec Hagerty

Mike Jackowski, directeur général de Duck Creek, animera une séance intitulée « More Than Insurance: How Hagerty Built a Passion-Powered Automotive Ecosystem » le mercredi 15 octobre, de 14 h 25 à 15 h. Parmi les panélistes, mentionnons le dirigeant principal de l'information d'Hagerty, Russell Page; Ken Ahn, président de Hagerty Marketplace & Radius; Larry Webster, vice-président principal de Hagerty Media and Editorial; et Sean McMullan, vice-président principal de Digital. La table ronde explore l'évolution d'Hagerty, qui est passé d'un assureur spécialisé à un chef de file mondial du mode de vie classique des voitures, englobant les données exclusives sur les véhicules, les outils d'évaluation, les enchères, les événements et le Hagerty Drivers Club. La discussion met également en lumière la collaboration stratégique d'Hagerty avec Duck Creek pour moderniser l'infrastructure numérique et offrir une innovation évolutive.

Kiosque et démonstrations

Les participants auront l'occasion de discuter avec des experts de Duck Creek et de découvrir comment la flexibilité et l'évolutivité de la plateforme répondent aux défis changeants du marché. Les experts de Duck Creek mèneront des démonstrations de produits afin de fournir des renseignements approfondis sur la façon dont les assureurs peuvent accélérer la transformation numérique, réduire la complexité opérationnelle et améliorer l'expérience client à l'aide des dernières innovations de Duck Creek. L'équipe de Duck Creek sera disponible pour des démonstrations en direct au kiosque 933 :

Duck Creek Suite, des outils de configuration à code bas, des API ouvertes et des produits complémentaires qui peuvent être mis en œuvre en bloc ou en une seule unité cohésive et intégrés à l'écosystème Insurtech.

Duck Creek Policy, une solution infonuagique et configurable d'administration des polices d'assurance qui permet aux opérateurs d'avoir accès à des capacités libre-service, à un traitement automatisé et à une intégration transparente dans l'ensemble de la souscription, les systèmes de réclamations, de facturation et de réassurance pour simplifier les opérations et accélérer la livraison des produits.

Duck Creek Claims, une solution SaaS automatise les flux de travail, simplifie l'analyse des données au moyen d'analyses et s'intègre harmonieusement aux systèmes existants afin de simplifier l'ensemble du processus, du rapport initial au règlement final.

Duck Creek Distribution Management, une plateforme dynamique qui s'adapte aux besoins des utilisateurs, simplifie le flux de travail et assure le respect de la réglementation.

Duck Creek Reinsurance, une solution complète de gestion de la réassurance qui permet aux compagnies d'assurance de gérer les partenaires de réassurance, les contrats, les factures, les recouvrements et les créditeurs.

Duck Creek Payments, une solution de paiement de bout en bout conçue pour les assureurs, offrant une intégration transparente avec tout fournisseur ou toute technologie pour simplifier les recouvrements et les paiements.

Duck Creek Loss Control, une plateforme infonuagique de bout en bout qui permet aux assureurs de gérer les risques de façon proactive, de réduire les réclamations, d'optimiser les prix et d'améliorer la fidélisation de la clientèle grâce à des renseignements enrichis sur les risques.

Table ronde des dirigeants principaux de l'information Datos Insights

Duck Creek commanditera le sommet de lancement Datos Insights : « The Insurance AI Reality Check - Successes, Failures and What's Next », mardi 14 octobre, de midi à 18 h. Cet événement réservé aux opérateurs et destiné aux cadres supérieurs, y compris les dirigeants principaux de l'information et leurs principaux subordonnés directs, se penchera sur l'IA en assurance. Les participants examineront l'IA sous plusieurs angles, y compris la recherche exclusive Datos Insights, les points de vue des dirigeants principaux de l'information des compagnies d'assurance et les discussions en table ronde entre pairs.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'industrie de l'assurance multirisques et de l'assurance générale. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance du nuage pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité, l'objectif et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être là pour les particuliers et les entreprises quand et où ils en ont le plus besoin, dans le format requis. Nos solutions de pointe sont disponibles sur une base autonome ou sous forme de suite complète, et elles sont toutes disponibles via Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, consultez le site web www.duckcreek.com. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les renseignements les plus récents - LinkedIn et X.

Personnes-ressources pour les médias :

Tara Lefave Stred/Marianne Dempsey

[email protected]

