Everest Group met en lumière l'architecture de souscription unifiée de Duck Creek, l'intelligence décisionnelle pilotée par l'IA et les meilleurs scores de satisfaction de la clientèle parmi les assurances dommages au niveau mondial

BOSTON, le 15 avril 2026 /CNW/ - Duck Creek Technologies, fournisseur mondial de solutions intelligentes qui façonnent l'avenir de l'assurance dommages (P&C) et de l'assurance générale, s'est positionné comme un Leader dans le rapport Underwriting Orchestration for Property and Casualty P&C Insurance Products PEAK Matrix® Assessment 2025 d'Everest Group. Cette reconnaissance témoigne de la forte incidence de Duck Creek sur le marché, ainsi que de sa vision et sa capacité à offrir une orchestration complète de la souscription dans l'ensemble des segments d'entreprises mondiales.

Selon le rapport, Duck Creek se positionne comme un Leader parmi les 24 fournisseurs de technologie de souscription évalués à l'échelle mondiale. Everest Group a évalué les fournisseurs en fonction de leur impact sur le marché, y compris l'adoption et la valeur offerte, ainsi que de leur vision et leurs capacités en matière de sophistication technologique, de flexibilité, de modèle commercial et de soutien.

Everest Group a souligné que la fonctionnalité de souscription de Duck Creek est profondément intégrée à ses composantes de police, de tarification et de clarté, couvrant l'ensemble du cycle de vie allant de la réception des souscriptions au devis, à l'obligation et au service au sein d'un seul écosystème. Le rapport cite également les améliorations fondées sur l'IA apportées par Duck Creek en matière de hiérarchisation des souscriptions, de cotation des risques, de classification, d'intelligence décisionnelle et de traitement des documents, conformément aux objectifs des assureurs en matière de traitement direct, de triage, de soumission et d'optimisation des devis.

« Duck Creek propose des flux de travaux de souscription étroitement intégrés pour l'ensemble des modules de police, de tarification et de données, ce qui permet aux assureurs de gérer le cycle de vie complet, de la réception des soumissions au devis, en passant par l'obligation et le service, au sein d'un seul écosystème », a déclaré Aurindum Mukherjee, directeur de la pratique, Everest Group. « Ses investissements permanents dans la hiérarchisation, la cotation des risques, l'intelligence décisionnelle et le traitement des documents, le tout piloté par l'IA, ainsi que dans un écosystème de partenaires assurtech bien établis, aident les assureurs à accélérer le traitement en temps réel et à améliorer l'efficacité du processus de soumission au devis. Des déploiements éprouvés dans divers segments d'entreprises et une solide validation des acheteurs en ce qui concerne l'étendue de la plateforme, la maturité de l'entreprise et l'incidence opérationnelle ont contribué à sa reconnaissance en tant que Leader de l'orchestration de la souscription pour l'assurance dommages (Produits PEAK Matrix® Assessment 2025). »

L'évaluation a également souligné le solide écosystème de partenaires de Duck Creek, avec des connecteurs préalablement certifiés et un accès prêt à l'emploi à des services tiers qui réduisent les délais d'adoption et favorisent la rapidité de mise sur le marché. Everest Group a également reconnu la présence établie de Duck Creek dans les entreprises de niveau 1 à 3, y compris les grandes entreprises commerciales, les assureurs régionaux et les agents généraux de gestion (AGG), avec des déploiements couvrant l'Amérique du Nord, l'EMOA et l'APAC.

L'orchestration de la souscription s'accélère à mesure que les assureurs passent de la personnalisation de l'administration des polices à des couches d'orchestration qui unifient la réception des soumissions, l'enrichissement, le triage, la gestion des dossiers, l'intégration de la tarification, la collaboration et l'auditabilité. Everest Group estime le marché mondial des technologies de souscription entre 5 et 10 milliards de dollars en 2025, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 %, ce qui souligne l'importance stratégique des plateformes de souscription modernes.

Renforçant encore davantage sa position de leader, Duck Creek a figuré dans le « 2026 Voice of the Customer Report for Insurance Customer Experience Orchestration Platforms (CXOPs) » du groupe Everest, obtenant une note globale de satisfaction de l'entreprise de 7,1 et surpassant les autres fournisseurs de systèmes de base et dépassant la moyenne du marché de 6,94. Les clients ont cité les forces de Duck Creek en matière de transparence de mise en œuvre, d'intégration approfondie des systèmes de base et d'extensibilité de niveau entreprise comme des facteurs clés de réussite. Cette reconnaissance souligne la capacité de Duck Creek à non seulement alimenter la souscription moderne, mais aussi à proposer une expérience client différenciée de bout en bout qui a une incidence mesurable sur les activités des assureurs.

« Le fait d'être nommé leader dans l'évaluation Underwriting Orchestration Products PEAK Matrix d'Everest Group et d'être reconnu pour l'expérience client dans l'analyse CXOP Voice of the Customer d'Everest Group reflète les progrès accomplis avec les entreprises du monde entier », a déclaré Hardeep Gulati, chef de la direction de Duck Creek Technologies. « La souscription est au cœur de la rentabilité de chaque assureur. Les assureurs ont besoin de bien plus que de l'automatisation des flux de travail. Ils ont besoin d'une orchestration intelligente qui relie les données, la prise de décisions et l'exécution tout au long du cycle de vie des polices. Notre plateforme regroupe des systèmes centraux, des approches fondées sur l'IA et un écosystème ouvert, afin que les assureurs puissent agir plus rapidement, prendre de meilleures décisions en matière de risques et proposer une expérience client exceptionnelle à grande échelle. »

Un exemplaire sous licence du rapport Underwriting Orchestration for Property and Casualty P&C Insurance Products PEAK Matrix Assessment 2025 d'Everest Group peut être téléchargé ici.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui façonnent l'avenir du secteur de l'assurance dommages et de l'assurance générale. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent des systèmes d'assurance modernes qui permettent à l'industrie de tirer parti du nuage pour mener des activités agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité et la transparence sont au cœur de Duck Creek. Pour nous, l'assurance doit être là pour répondre aux attentes spécifiques des particuliers et des entreprises.Offertes sur une base autonome ou sous forme de gamme complète, toutes nos solutions sont disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes - LinkedIn et X.

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SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.