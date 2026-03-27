BOSTON, 27 mars 2026 /CNW/ - Duck Creek Technologies, fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir de l'assurance dommages et des assurances générales, a annoncé aujourd'hui que sa solution Duck Creek Loss Control a été nommée finaliste du prix Insurance Luminary 2026 par PropertyCasualty360 en reconnaissance de son innovation, de son leadership et de son importance dans le secteur des assurances IARD. Sélectionné par un panel d'experts du secteur parmi un ensemble compétitif de candidats, Duck Creek Loss Control s'est distingué en permettant aux assureurs de moderniser leurs pratiques de gestion des risques, d'améliorer leurs résultats en matière de souscription et de renforcer la sécurité des assurés grâce à des informations fondées sur des données.

Le programme annuel Insurance Luminaries honore les organisations et les personnes à l'origine de progrès significatifs dans le secteur des assurances dommages. Les finalistes sont évalués en fonction de leur leadership, de leur sens de l'innovation et de leur impact sur le secteur. Duck Creek Loss Control permet aux assureurs de rationaliser les flux d'inspection, de normaliser l'évaluation des risques et d'exploiter les analyses pour limiter les pertes de manière proactive. Avec plus de 110 installations dans le monde, la solution continue de gagner en popularité parmi les transporteurs qui cherchent à moderniser les processus existants et à renforcer leurs capacités de gestion des risques.

« Nous sommes extrêmement fiers que Duck Creek Loss Control soit reconnu par PropertyCasualty360 et par l'ensemble de la communauté de gestion des risques », a déclaré Jeremy Fisher, Directeur Gestion des produits chez Duck Creek Technologies. « Cette reconnaissance témoigne de la valeur que nos clients réalisent chaque jour en transformant la prévention des sinistres en une fonction plus stratégique, axée sur les données, qui améliore les résultats pour les assureurs et les assurés. »

Pour en savoir plus sur Duck Creek Loss Control, consultez le site www.duckcreek.com.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur des assurances IARD et générale. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance infonuagique pour mener des activités agiles, intelligentes et permanentes. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont l'essence même de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète, et sont toutes disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur LinkedIn et X pour les dernières mises à jour.

À propos de PropertyCasualty360

PropertyCasualty360 est une source d'information de premier plan destinée aux professionnels de l'assurance dommages, fournissant des nouvelles, des analyses et des points de vue sur les tendances, les défis et les innovations qui façonnent le secteur de l'assurance.

Relations avec la presse :

Marianne Dempsey / Tara Stred

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2778773/Duck_Creek_Technologies_Logo.jpg

SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.