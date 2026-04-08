La solution nuagique offre des mises à jour continues, une visibilité en temps réel et des opérations simplifiées sans perturber les systèmes

BOSTON, 8 avril 2026 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui façonnent l'avenir des assurances IARD et générale, annonce aujourd'hui la disponibilité de Duck Creek Reinsurance with Active Delivery, une solution novatrice qui élimine le besoin de mises à niveau coûteuses et permet aux assureurs de gérer des programmes de réassurance complexes à grande échelle dans une ère de changements rapides du marché et de diversification des risques.

Fondée sur la plateforme sécurisée et évolutive AWS, Duck Creek Reinsurance with Active Delivery fournit automatiquement des mises à jour mensuelles des produits. Ces mises à jour sont appliquées au milieu de chaque mois, ce qui évite toute interruption des opérations de fin de mois et élimine le besoin de mises à niveau coûteuses et gourmandes en ressources. Toutes les mises à jour sont signalées par des fonctionnalités, ce qui donne aux assureurs le contrôle total des horaires d'activation, tout en protégeant les environnements de production. Toute personnalisation, si nécessaire, est prise en charge par l'équipe de Duck Creek.

Les assureurs sont freinés par des feuilles de calcul, des systèmes fragmentés et une visibilité limitée, ce qui entraîne des inefficacités de traitement des sinistres, une clôture financière lente et un risque opérationnel. À mesure que la complexité de la réassurance augmente, ces processus manuels compliquent la mise à l'échelle et la réaction aux changements du marché. La solution Duck Creek Reinsurance with Active Delivery offre une plateforme nuagique native actualisée en permanence qui centralise les contrats, automatise les flux de travaux et fournit des renseignements en temps réel. En éliminant les inefficacités de traitement et en accélérant les résultats financiers, les assureurs peuvent transformer un fardeau manuel en un avantage stratégique.

« Nous sommes heureux de présenter Duck Creek Reinsurance with Active Delivery, qui apporte un niveau de fonctionnalité et de contrôle sans précédent aux opérations de réassurance », déclare Celine Thierry, directrice principale, gestion des produits et réassurance, Duck Creek Technologies. « En éliminant les cycles de mise à niveau et en permettant une prestation continue, les assureurs peuvent réagir plus rapidement aux changements du marché, améliorer les résultats financiers et se concentrer sur l'optimisation des stratégies de risque et la croissance, plutôt que sur la maintenance des systèmes existants. »

Principaux avantages :

Solution nuagique native. Toujours actualisée.

Aucun projet de mise à niveau

Innovation continue sans interruption

Prestation de services SaaS sécurisée et évolutive

Contrats centralisés. Visibilité totale.

Une source de vérité pour les traités, les programmes facultatifs, présumés et de rétrocession

Vue d'ensemble en temps réel des contrats, des expositions et des montants recouvrables

Amélioration de la certitude contractuelle et de la transparence des audits

Meilleure performance financière.

Maximisation des montants recouvrables et réduction des inefficacités de traitement

Accélération du recouvrement et amélioration du flux de trésorerie

Clôture plus rapide grâce à des rapports plus précis

Dites adieu aux feuilles de calcul.

Élimine les solutions de contournement fragiles

Remplace les processus manuels par une automatisation sur mesure

La plateforme prend également en charge l'accès omnicanal, ce qui favorise la collaboration entre les équipes de souscription, des finances et de la réassurance. Des flux de travail dynamiques et un traitement fondé sur des règles contribuent à assurer des résultats cohérents et à optimiser le rendement des traités.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial des solutions intelligentes qui définissent l'avenir ds assurances IARD et générale. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent des systèmes d'assurance modernes qui permettent à l'industrie de tirer parti du nuage pour mener des activités agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité et la transparence sont au cœur de Duck Creek. Pour nous, l'assurance doit être là pour répondre aux attentes spécifiques des particuliers et des entreprises. Offertes sur une base autonome ou sous forme de gamme complète, toutes nos solutions sont disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes - LinkedIn et X.

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SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.