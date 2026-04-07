BLAINVILLE, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Duchesnay, une société pharmaceutique canadienne spécialisée qui s'engage depuis longtemps en faveur de la santé des femmes et membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), est fière d'annoncer le lancement au Canada de PrRingzaMC, un nouveau dispositif vaginal contraceptif.

Ringza (Groupe CNW/Duchesnay inc.)

PrRingzaMC est le fruit d'une collaboration entre Duchesnay et le Population Council, une organisation internationale de recherche à but non lucratif et un développeur de produits. PrRingzaMC est le seul anneau vaginal à libération lente en silicone conçu pour être réutilisé jusqu'à un an (porté pendant 3 semaines et retiré pendant une semaine, et ce, pendant 13 cycles menstruels). PrRingzaMC est un dispositif vaginal réversible, contrôlé par la patiente, qui ne nécessite ni insertion ni retrait par un professionnel de la santé.

« Les Canadiennes recherchent des options contraceptives qui reflètent la diversité de leurs modes de vie et leur permettent de faire des choix éclairés selon leurs propres conditions. Pour qu'elles y parviennent, nous devons leur proposer une gamme d'options innovantes afin qu'elles puissent trouver celle qui correspond le mieux à leur mode de vie », a déclaré la Dre Diane Francoeur, MD, FRCSC, MHCM, ICD.D, PDG de la SOGC. « Toute nouvelle méthode contraceptive est toujours la bienvenue. Cet anneau vaginal contraceptif redéfinit l'autonomie grâce à sa commodité : un seul anneau par an, ce qui respecte le choix personnel des femmes. »

PrRingzaMC est indiqué pour la prévention de la grossesse chez les femmes aptes à procréer. PrRingzaMC n'a pas été étudié adéquatement chez les femmes ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 29,0 kg/m².

L'efficacité et l'innocuité de PrRingzaMC à des fins contraceptives ont été démontrées dans le cadre de deux études cliniques pivots d'une durée de 13 cycles. Les effets indésirables les plus fréquents (≥ 10 %) observés dans ces études cliniques étaient les maux de tête, les nausées et les pertes vaginales.

« PrRingzaMC est une nouvelle option contraceptive importante qui permet un schéma de saignements correspondant à des saignements de privation planifiés, une priorité pour de nombreuses femmes », a déclaré le Dr Cleve Ziegler, MD, FRCSC, Directeur du département de gynécologie de l'hôpital général Juif, un hôpital universitaire affilié à l'Université McGill. « Avec une gestion mensuelle minimale et une seule visite en pharmacie par année, cela favoriserait probablement l'adhésion des femmes à leur choix contraceptif. En ayant le contrôle sur leur contraception, les femmes sont en mesure de se concentrer sur leurs activités quotidiennes. »

PrRingzaMC marque la première utilisation au Canada de l'acétate de ségestérone, une nouvelle entité chimique. Cet anneau flexible en silicone libère quotidiennement une dose de 0,15 mg d'acétate de ségestérone, un progestatif non androgénique novateur, et de 0,013 mg d'éthinylestradiol.

« Duchesnay redéfinit l'innovation pour les Canadiennes. En tant qu'entreprise canadienne basée au Québec détenant les droits dans plusieurs pays pour ce nouveau dispositif vaginal contraceptif, à l'exception des États-Unis (où il est commercialisé sous une autre marque), nous sommes fiers de faire du Canada le premier pays à lancer PrRingzaMC et d'ouvrir la voie au reste du monde. PrRingzaMC combine des caractéristiques uniques et ne nécessite qu'une seule visite à la pharmacie par an », a déclaré Édith Sirard, Directrice, Ventes et marketing, GPD. « Cela renforce notre engagement en faveur de la santé des femmes et constitue une avancée significative dans l'élargissement de l'accès à des solutions innovantes pertinentes qui donnent la priorité aux besoins évolutifs des femmes en 2026 et au-delà. »

Avec le lancement de PrRingzaMC, Duchesnay s'affirme comme un leader émergent dans le domaine de la contraception grâce à son engagement à élargir l'accès à de nouvelles options thérapeutiques et à promouvoir des solutions qui répondent aux divers besoins des femmes partout au Canada.

À PROPOS DE DUCHESNAY

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, son principal centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie. Croyant que les femmes du monde entier méritent d'avoir accès des traitements spécialisés à leurs conditions, Duchesnay distribue maintenant ses produits à l'échelle internationale. Nous mettons tout en œuvre pour que chaque femme puisse atteindre son plein potentiel.

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À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

GPD est lauréat du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024, décerné par l'ADRIQ, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec, qui reconnaît la saine culture d'entreprise et l'engagement de GPD en matière d'innovation pharmaceutique, tandis que le Président de GPD, Éric Gervais, est lauréat du Prix Bernard-Landry 2024 de l'ADRIQ, qui reconnaît son leadership ayant un impact significatif sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

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SOURCE Duchesnay inc.

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