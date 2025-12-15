BLAINVILLE, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. (siège social : Shinjuku-ku, Tokyo, Japon ; président : Naoyuki Mochida ; ci-après « Mochida ») et Duchesnay Inc. (siège social : Québec, Canada ; président : Éric Gervais ; ci-après « Duchesnay ») annoncent avoir conclu un accord de licence visant à introduire BonjestaMD (ci-après « le produit ») au Japon. Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés collaboreront étroitement dans le but de mettre ce produit à la disposition des femmes au Japon, incluant les activités de recherche nécessaires, qui seront menées par Mochida, pour obtenir l'autorisation réglementaire de l'Agence des produits thérapeutiques et médicaux (APTM).

BonjestaMD est une formulation développée par Duchesnay pour gérer les nausées et vomissements de la grossesse (NVG), une condition courante qui touche plus de la moitié des femmes enceintes japonaises1) pour laquelle il n'existe aucun médicament approuvé au Japon.

Récemment, le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales du Japon a appelé les entreprises à développer ce produit à la suite d'une demande de la Société d'obstétrique et de gynécologie du Japon visant à remédier au problème du « manque de médicaments », une situation où les médicaments approuvés en Europe et aux États-Unis ne sont pas développés au Japon.

Ce produit, une formulation orale combinée contenant du succinate de doxylamine et du chlorhydrate de pyridoxine comme principes actifs, est approuvé dans 43 pays et États à travers le monde, notamment aux États-Unis depuis l'autorisation obtenue auprès de la FDA en 2016, et par la suite en Europe en 2023.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu un accord de licence avec Duchesnay pour BonjestaMD. En contribuant à réduire le fardeau des symptômes de la NVP pour les femmes enceintes et en créant un environnement dans lequel les femmes peuvent travailler et vivre avec moins de stress pendant leur grossesse, nous souhaitons contribuer à la création d'une société dans laquelle les femmes jouissent d'une meilleure santé et peuvent participer activement », a déclaré Junichi Sakaki, Ph.D., Directeur délégué, Chef de la direction de Mochida.

« Cet accord est un jalon important pour Duchesnay, contribuant à notre expansion internationale continue », a déclaré Suzanne Paszkiewicz, Vice-présidente, Partenariats globaux et Développement des affaires, Groupe pharmaceutique Duchesnay. « Fidèles à notre mission commune d'améliorer la santé des femmes à chaque étape de leur vie, nous sommes fiers de nous associer à Mochida en prévision d'un éventuel lancement de produit d'ici 2030. »

Forts d'une solide expérience combinée dans le domaine de la santé féminine, Mochida et Duchesnay espèrent contribuer à améliorer davantage la qualité de vie des femmes en introduisant ce produit sur le marché japonais.

Société d'obstétrique et de gynécologie du Japon, Association des obstétriciens et gynécologues du Japon (éd.). Lignes directrices de pratique clinique en obstétrique 2023

À propos de Mochida

Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. (https://www.mochida.co.jp), dont le siège social est situé à Tokyo, au Japon, se consacre à la recherche et au développement de produits pharmaceutiques innovants depuis sa création en 1913, fournissant ainsi des médicaments originaux à la communauté médicale. Actuellement, son activité pharmaceutique principale concentre ses ressources sur les domaines ciblés de la médecine cardiovasculaire, de la gastro-entérologie, de l'obstétrique et de la gynécologie et de la psychiatrie, tout en fournissant également des médicaments pour les maladies incurables et des génériques, y compris des biosimilaires, afin de répondre aux besoins médicaux. Mochida s'efforce d'apporter une valeur ajoutée en termes de « soutien aux différentes étapes de la vie d'une femme » et vise à contribuer à la création d'une société dans laquelle les femmes jouissent d'une meilleure santé et peuvent participer activement.

À propos de Duchesnay

Duchesnay Inc. (https://duchesnay.com), membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay, est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, son principal centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie. Croyant que les femmes du monde entier méritent d'avoir accès des traitements spécialisés à leurs conditions, Duchesnay distribue maintenant ses produits à l'échelle internationale.

