L'article conjoint de PeriPharm et Duchesnay, publié dans le Journal d'obstétrique et de gynécologie du Canada, révèle les importantes lacunes d'accès aux innovations en santé des femmes et montre que les Canadiennes attendent plus de trois ans pour y accéder

BLAINVILLE, QC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Duchesnay, une société pharmaceutique canadienne spécialisée qui s'engage depuis longtemps en faveur de la santé des femmes et membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), et PeriPharm, une entreprise canadienne spécialisée dans la pharmacoéconomie et la recherche sur les résultats, sont fières d'annoncer la publication d'un article dans le Journal d'obstétrique et de gynécologie du Canada (JOGC) afin de sensibiliser le public aux obstacles importants et aux retards de plusieurs années dans l'accès à des médicaments innovants pour la santé des femmes au Canada. Cet article s'appuie sur une analyse approfondie des produits de santé pour les femmes au Canada sur une période de 20 ans (du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2023), réalisée par PeriPharm et financée par Duchesnay.

Accès aux innovations en santé des femmes au Canada (Groupe CNW/Duchesnay inc.)

Les résultats, présentés lors du Forum Femtech Canada à Vancouver en novembre dernier, qui ont suscité un vif intérêt et une grande mobilisation de la part des participants, révèlent une tendance préoccupante : la couverture publique des médicaments pour la santé des femmes est d'une année plus longue que celle des autres médicaments en général, ce qui force de nombreuses Canadiennes à recourir à une assurance privée pour bénéficier de soins optimaux.

« Cette étude reflète les expériences de longue date de nombreuses femmes qui cherchent à accéder plus rapidement à des traitements déjà disponibles à l'échelle internationale », a déclaré Rachel Bartholomew, fondatrice et conseillère principale de Femtech Canada. « Les disparités dans l'accès aux innovations en matière de santé des femmes peuvent avoir un impact significatif sur les résultats de santé, la qualité de vie et le bien-être général à long terme des Canadiennes. »

Cette étude est la première à fournir une évaluation quantitative des principaux défis liés à l'introduction de médicaments innovants pour la santé des femmes au Canada au cours des 20 dernières années. Les recherches ont révélé que sur les 45 médicaments pour la santé des femmes approuvés par la Food and Drug Administration américaine entre 2003 et 2023, seuls 24 ont été approuvés au Canada. Même lorsque les médicaments sont approuvés, le processus menant à leur prise en charge par l'assurance publique demande des ressources considérables et est privé d'uniformité. En moyenne, il faut plus de trois ans pour qu'un médicament nouvellement approuvé pour la santé des femmes figure sur au moins une liste publique canadienne, soit une année de plus que la moyenne pour les autres médicaments. Moins des deux tiers des options thérapeutiques approuvées par Santé Canada sont finalement remboursées par les régimes publics d'assurance-médicaments.

« Pour garantir aux Canadiennes un accès rapide aux traitements innovants, il est essentiel de prioriser la santé des femmes au sein du système de réglementation et de remboursement du Canada », a déclaré Catherine Beauchemin, Ph.D., associée chez PeriPharm et coautrice de l'article. « Nous espérons que ces résultats contribueront à faire progresser les politiques axées sur les patientes et, en fin de compte, à améliorer la qualité des soins reçus par les femmes dans tout le pays. »

Certaines conclusions de cette étude concordent avec celles d'Azzarello D. et Collins J. qui, en 2004, ont mené une analyse sur l'accès aux options contraceptives hormonales au Canada1. Suite à la publication par Santé Canada, le 29 octobre 2002, de Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Développement clinique des contraceptifs stéroïdiens féminins, les Canadiennes n'avaient accès qu'à 37 % des contraceptifs hormonaux disponibles dans le monde. Il est frappant de constater que ce niveau d'accès est resté inchangé au cours des deux dernières décennies.

« L'innovation est au cœur des activités de Duchesnay, et je suis très fière de faire partie d'une entreprise pharmaceutique canadienne qui investit dans la santé des femmes. Cette étude met en lumière des données importantes sur la situation des femmes au Canada, alors que le financement reste limité », a déclaré Édith Sirard, Directrice, Ventes & Marketing, Duchesnay, et coautrice de l'article. « Il est essentiel de moderniser le cadre réglementaire et le système de remboursement afin que les Canadiennes puissent bénéficier des avancements en matière de soins. Au sein de Duchesnay, nous croyons que les femmes devraient avoir accès aux traitements les plus efficaces qui soient afin qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel. »

La présente étude vise à jeter les bases d'une révision structurelle des politiques réglementaires et de remboursement actuelles, tout en facilitant des discussions approfondies sur les améliorations clés, telles qu'une meilleure reconnaissance des besoins des femmes en matière de santé, une meilleure intégration du point de vue des patientes et une coordination renforcée entre les décideurs fédéraux et provinciaux, afin de susciter des changements significatifs dans l'ensemble du système de santé. Sans ces réformes, il est très probable que le modèle actuel, qui limite depuis des décennies l'accès à l'innovation dans le domaine de la santé des femmes, perdurera.

1 Azzarello D and Collins J. Canadian access to hormonal contraceptive drug choices. J Obstet Gynaecol Can 2004; 26: 489-500. DOI: 10.1016/s1701-2163(16)30660-0

À PROPOS DE PERIPHARM

Fondée en 2003, PeriPharm est une société canadienne spécialisée dans la pharmacoéconomie et la recherche sur les résultats. La mission de la société est de fournir des services diversifiés et de haute qualité afin d'assurer un accès optimal au marché des innovations en matière de soins de santé. L'activité de PeriPharm repose sur la conviction que les meilleurs traitements disponibles doivent être accessibles à ceux qui en ont besoin. En tant que leader dans le domaine de l'économie de la santé et de la production de données, PeriPharm a contribué au succès de plusieurs initiatives d'accès au marché.

Pour en savoir plus sur PeriPharm, visitez le https://peripharm.com/ .

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À PROPOS DE DUCHESNAY

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, son principal centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie. Croyant que les femmes du monde entier méritent d'avoir accès des traitements spécialisés à leurs conditions, Duchesnay distribue maintenant ses produits à l'échelle internationale. Nous mettons tout en œuvre pour que chaque femme puisse atteindre son plein potentiel.

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À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

GPD est lauréat du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024, décerné par l'ADRIQ, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec, qui reconnaît la saine culture d'entreprise et l'engagement de GPD en matière d'innovation pharmaceutique, tandis que le Président de GPD, Éric Gervais, est lauréat du Prix Bernard-Landry 2024 de l'ADRIQ, qui reconnaît son leadership ayant un impact significatif sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

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SOURCE Duchesnay inc.

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