BEIJING, 25 octobre 2021 /CNW/ - La notion de démocratie chinoise n'est pas la même que celle de l'Occident. En Chine, le système politique est davantage axé sur la recherche d'un consensus issu d'une même voix que sur les longues négociations visant à en arriver à des décisions, processus commun en Occident.

L'application des principes démocratiques dans le pays suit une approche que le président chinois Xi Jinping a qualifiée de « démocratie populaire à processus intégral ». Le concept a été avancé il y a environ deux ans, lors de la visite de Xi Jinping dans un centre municipal à Shanghai.

Fondée sur le système de congrès du peuple, la « démocratie populaire à processus intégral » permet au peuple chinois de participer largement et continuellement aux activités politiques quotidiennes à tous les niveaux, y compris aux élections démocratiques, à la consultation politique, à la prise de décisions et à la surveillance.

L'histoire de la législatrice chinoise Liu Li donne un aperçu du fonctionnement de la démocratie chinoise à processus intégral.

Une masseuse pour les pieds se hisse à la plus haute assemblée législative de la Chine

Liu Li est députée de la 13e Assemblée nationale populaire (ANP), la plus haute assemblée législative de la Chine. Elle a accédé à cette position influente à force de persévérance, étant issue du milieu populaire.

Elle est née dans une famille pauvre d'un secteur rural de Yingshang, un petit comté de la province d'Anhui, dans l'est de la Chine. Elle a quitté l'école à l'âge de 14 ans et est entrée sur le marché du travail pour soutenir l'éducation de ses quatre frères et sœurs.

Après avoir quitté la maison sans le sou, elle s'est rendue à Wuhan, dans la province de Hubei, au centre de la Chine, pour travailler comme serveuse et bonne d'enfants, avant de trouver un emploi d'apprentie dans un centre de massage des pieds à Xiamen, dans la province de Fujian, dans l'est de la Chine.

Le fait d'être issue d'un milieu modeste ne l'a pas empêchée de faire des dons de charité. Bien que Liu Li avait abandonné l'école, elle ne souhaitait pas que d'autres connaissent le même sort. De 2006 à 2010, elle a donc parrainé plus de 100 étudiants.

La bonne volonté de Liu Li a fait d'elle une célébrité nationale. Elle a été surnommée « la plus belle masseuse de pieds de la Chine », et est devenue plus tard représentante des travailleurs migrants et de la population rurale à la plus haute assemblée législative de Chine.

En 2012, Liu Li a été élue députée à l'assemblée populaire municipale de Xiamen et est devenu députée de l'ANP en 2013. Un an plus tard, elle est retournée vivre à Anhui, où elle dirige un salon de massage pour les pieds et un centre communautaire pour personnes âgées. Elle a été élue députée à la 13e Assemblée nationale populaire.

« La démocratie n'est pas un ornement »

Contrairement aux législateurs occidentaux qui font carrière en politique, les députés chinois de l'ANP, comme Liu Li, travaillent à temps partiel, et bon nombre d'entre eux sont des citoyens ordinaires issus de tous les milieux, y compris des agriculteurs, des ouvriers d'usine, des artisans et même des nettoyeurs de rues.

Lors de la session plénière annuelle, les députés de l'ANP examinent des documents juridiques importants et des changements de personnel, présentent des motions et des propositions, et se prononcent en votant, notamment sur l'élection du président et du vice-président chinois tous les cinq ans.

Les propositions de Liu Li se sont concentrées sur les groupes défavorisés, tels que les personnes âgées, les enfants et les travailleurs migrants. En 2018, Liu Li a proposé à l'ANP de mettre en place des centres d'aide locaux « à guichet unique » pour enquêter sur les cas d'agression sexuelle d'enfants. Sa proposition a été prise en compte par l'ANP et des mesures ont été adoptées.

Les autorités judiciaires du comté de Dingyuan, dans l'Anhui, ont pris l'initiative de mettre sur pied un centre de formation juridique pour les jeunes afin de traiter de tels cas et de réduire au minimum les répercussions négatives sur les enfants pendant les enquêtes. À ce jour, il existe 15 de ces centres dans la province.

Les suggestions de Liu Li sont le fruit d'un contact étroit avec les communautés locales. Lorsque l'ANP ne tient pas séance, elle se rend chez des collègues travailleurs migrants et recueille leurs opinions en ligne. Elle est aussi à l'écoute des commentaires sur la société de ses clients de tous les milieux.

L'histoire de Liu Li n'est qu'un exemple de la façon dont les députés issus de la base de la société répondent aux besoins des gens, et comment les congrès du peuple contribuent à la « démocratie populaire à processus intégral » de la Chine. Comme Xi Jinping l'a fait remarquer, « la démocratie n'est pas un ornement que l'on utilise pour décorer. On doit être s'en servir pour résoudre les problèmes que le peuple veut résoudre. »

Il y a cinq niveaux de congrès populaires. Les députés sont élus par leurs circonscriptions respectives, directement ou indirectement. Les députés de l'ANP sont élus par les congrès du peuple des provinces, des régions autonomes et des municipalités. Aux niveaux inférieurs du canton et du comté, les députés des congrès du peuple sont élus directement par les électeurs, représentant une majorité de députés à tous les niveaux. Ils élisent des députés aux congrès du peuple des villes, qui à leur tour élisent des députés au niveau provincial.

En 2019, il y avait au total 2,67 millions de députés de tous les niveaux, dont 590 000 au niveau du comté et 1,94 million au niveau du canton. Les sous-ministres des deux niveaux représentaient 95 % du nombre total.

« Si les gens ne s'activent uniquement que pour voter, mais entrent dans une période d'inactivité peu après, s'ils sentent qu'ils ont droit au chapitre pendant la campagne, mais n'ont pas leur mot à dire après l'élection, ou s'ils sont favorisés pendant la sollicitation, mais qu'ils sont laissés pour compte après l'élection, une telle démocratie n'est pas une véritable démocratie », a déclaré Xi Jinping.

