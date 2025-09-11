EDMONTON, AB, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada verdit l'avenir énergétique du pays en investissant dans les compétences et l'inclusion de la main-d'œuvre et dans des solutions énergétiques abordables pour les communautés autochtones et nordiques.

Aujourd'hui, Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé un investissement de plus de 3 millions de dollars du programme fédéral Objectif maisons et communautés nette zéro dans cinq projets d'énergie propre qui vont :

aider les artisans du bâtiment et les Autochtones de l' Alberta à acquérir les compétences nécessaires pour construire des maisons abordables et écoénergétiques;

à acquérir les compétences nécessaires pour construire des maisons abordables et écoénergétiques; accroître l'efficacité énergétique des logements et aider les communautés inuites à s'affranchir des énergies fossiles.

Ensemble, ces initiatives renforcent l'engagement du gouvernement en faveur d'un avenir énergétique plus propre et plus abordable, porteur de prospérité durable et inclusive.

« L'avenir énergétique et économique du Canada est entre les mains des Canadiens. Le programme Objectif maisons et communautés nette zéro investit dans les compétences et l'ouverture de nouveaux débouchés économiques pour les Autochtones et les groupes en quête d'équité, de manière à faire progresser la croissance économique, l'accessibilité financière et la lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le monde se tourne vers l'énergie propre, et le Canada est déterminé à bâtir une économie concurrentielle et durable en s'appuyant sur ses réalisations en tant que chef de file mondial dans le domaine de l'efficacité énergétique. Il s'agit d'accélérer la mise en œuvre de solutions, comme l'aménagement de bâtiments plus verts, pour réduire les émissions et améliorer l'abordabilité. »

Corey Hogan

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Des organisations autochtones œuvrant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre résidentielles ont reçu plus de 45 % du financement du programme Objectif maisons et communautés nette zéro.

Les maisons et autres bâtiments sont la troisième source de gaz à effet de serre au Canada . Il faut donc rendre ces constructions plus écologiques si nous voulons réduire nos émissions et atteindre nos objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

