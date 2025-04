MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Espace pour la vie et Génome Québec sont fiers d'annoncer le lancement du projet de science participative code Béluga. S'appuyant sur l'analyse de l'ADN environnemental, ce projet vise à mieux comprendre l'état de la biodiversité dans l'estuaire du Saint-Laurent afin de soutenir les efforts de conservation des espèces clés, comme le béluga. La population sera invitée au cours de l'été à effectuer des échantillonnages d'eau contenant de l'ADN environnemental à différents moments et différents lieux sur les berges du fleuve. Ces échantillons seront ensuite analysés au Centre d'expertise et de services Génome Québec. À Montréal, le Biodôme proposera une activité éducative sur le thème de l'estuaire, du béluga et de l'ADN environnemental. Ce projet a été rendu possible grâce à la Fondation Espace pour la vie.

« La synergie entre les possibilités d'avancement offertes par une science novatrice et l'invitation des citoyennes et citoyens à y contribuer aligne parfaitement le projet code Béluga avec la mission fondamentale poursuivie par les musées d'Espace pour la vie : celle de se laisser émouvoir par la nature et de passer à l'action pour la protéger. Avec ce projet, Espace pour la vie confirme une fois de plus son leadership en matière de conservation, de recherche et d'éducation et son engagement pour une transition socio-écologique juste et respectueuse des générations futures », a expliqué Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie.

« code Béluga incarne parfaitement notre vision : une science accessible, ancrée dans le quotidien des gens et au service de la biodiversité et du patrimoine naturel québécois. Le projet illustre tout le potentiel de l'ADN environnemental pour transformer notre compréhension et notre gestion des écosystèmes. En cette année marquant notre 25e anniversaire, nous sommes fiers d'inviter la population à participer activement à cette aventure scientifique », a déclaré Josette Renée Landry, présidente-directrice générale de Génome Québec.

« code Béluga est un projet emballant! Grâce à son caractère innovant ainsi qu'à la synergie entre la recherche, l'éducation et les citoyens et citoyennes, le projet code Béluga s'aligne parfaitement avec notre vision de Montréal 2030, notamment en répondant à la priorité de stimuler l'innovation et la créativité », a ajouté Caroline Bourgeois, mairesse d'arrondissement, vice-présidente du Comité exécutif - Responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal.

La population invitée à contribuer

Au cours des prochains mois, les résidents et résidentes ainsi que les visiteurs et visiteuses des régions ciblées seront invités à participer à ce projet de science participative, soit de récolter des échantillons d'eau sur les berges de l'estuaire du Saint-Laurent selon un protocole établi par Génome Québec. Ces échantillons seront analysés dans le Centre d'expertise et de services Génome Québec. Les résultats de la présence d'espèces obtenus à partir de simples traces laissées dans l'eau seront accessibles tant pour la recherche que pour le grand public. C'est une révolution dans la manière d'observer sans perturber les habitats.

Quatre sites ont été ciblés, lesquels seront échantillonnés à trois dates différentes :

22 mai, 5 juillet et 23 août 2025 La Malbaie au Centre écologique de Port-au-Saumon Cacouna à la pointe de Cacouna Ktopeqonok 23 mai, 6 juillet et 24 août 2025 Tadoussac au Centre d'interprétation des mammifères marins Rimouski au parc national du Bic

code Béluga au Biodôme

Les familles pourront découvrir le projet code Béluga dans une zone dédiée, où une animation immersive en continu expliquera comment des fragments d'ADN d'êtres vivants dans l'estuaire du Saint-Laurent peuvent se retrouver dans un verre d'eau. L'animation explorera le volet laboratoire, les efforts d'échantillonnage et l'écosystème du béluga.

Selon Nicolas Gruyer, directeur du Biodôme : « Le Biodôme joue un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité grâce à ses projets de recherche, ses programmes de conservation et, désormais, son initiative de science participative. En outre, la contribution du Biodôme permettra non seulement de démocratiser l'accès à une technologie avancée telle que l'ADN environnemental, mais aussi de sensibiliser le public à la richesse de la biodiversité de l'estuaire du Saint-Laurent. »

Un projet philanthropique

Ce projet a été rendu possible grâce au Fonds Espèces en péril de la Fondation Espace pour la vie. « Ce sont les généreux dons de donateurs et donatrices qui permettent d'appuyer les efforts d'Espace pour la vie dans ses projets de conservation et de recherche sur les espèces menacées. Dans ce cas-ci, c'est un grand allié de la protection de l'environnement et de sa biodiversité, M. Jean Paquin, qui avec un généreux don permet ce projet. Nous souhaitons qu'il inspire d'autres personnes à passer à l'action pour soutenir ces efforts de préservation », a soutenu Catherine Ouellet-Dupuis, présidente du conseil d'administration de la Fondation Espace pour la vie.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

À propos de Génome Québec

Génome Québec a pour mission de catalyser le développement et l'excellence de la recherche en génomique, son intégration et sa démocratisation. Pilier de la bioéconomie du Québec, l'organisme contribue également au développement social et durable, ainsi qu'au rayonnement du Québec. Les fonds investis par Génome Québec proviennent du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE), du gouvernement du Canada par l'entremise de Génome Canada et de partenaires privés. Pour en savoir plus sur l'organisme, consultez www.genomequebec.com

À propos de la Fondation Espace pour la vie

La Fondation Espace pour la vie contribue au développement philanthropique d'Espace pour la vie et aux missions scientifiques, éducatives, culturelles, sociales et artistiques de ses cinq institutions : le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. La Fondation accélère les projets prioritaires d'Espace pour la vie et en amplifie l'impact. La Fondation soutient la mise en œuvre de projets au bénéfice des communautés, en harmonie avec la nature et vers une transition socio-écologique, plus juste et inclusive.

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias: Roy & Turner, Chloé Rossi, 514 652-6478, [email protected]; Sources : Espace pour la vie, Marie-Joëlle Filion, 514 443-6801, [email protected]; Génome Québec, Laurie Frigon, 514-926-5475, [email protected]