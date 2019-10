Du capital supplémentaire pour appuyer les entreprises québécoises en phase d'amorçage

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce aujourd'hui qu'elle engagera un montant additionnel de 50 M$ auprès de fonds d'amorçage québécois. La Caisse souhaite ainsi appuyer un plus grand nombre de fonds qui concentrent leurs efforts pour favoriser l'émergence de nouvelles sociétés innovantes.

Au cours des cinq dernières années, la Caisse a augmenté de façon importante sa participation dans les fonds de capital de risque au Québec, dont des fonds d'amorçage tels qu'Anges Québec Capital, InnovExport ou Real Ventures. Cette approche lui donne accès aujourd'hui à une pépinière d'entreprises prometteuses, d'où émergent souvent des cibles potentielles pour des investissements directs comme l'ont été Hopper, Breather, Dialogue, Alayacare et plusieurs autres.

« Sans un écosystème d'amorçage riche et dynamique, le nombre d'occasions d'investissement de qualité dans les phases subséquentes de croissance et de maturité des entreprises, surtout dans les créneaux de rupture, risquerait d'être considérablement inférieur. Il est donc primordial d'investir au tout début de la création des entreprises et de bien suivre leur progression », affirme Charles Émond, premier vice-président et chef des investissements au Québec et Planification stratégique globale de la Caisse.

Les fonds d'amorçage sont essentiels pour assurer le financement, mais également l'accompagnement soutenu des nouvelles entreprises. Afin d'assurer un bon appui aux équipes de ces fonds, la Caisse a confié le mandat de gestion de cette nouvelle enveloppe à la société d'investissement Téralys, notamment en raison de sa grande connaissance de l'écosystème du capital de risque québécois.

« Cette initiative de la Caisse dédiée aux fonds locaux d'amorçage s'inscrit parfaitement dans notre volonté de contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat au Québec via un accompagnement à forte valeur ajoutée », ajoute Éric Legault, associé principal de Teralys Capital. « Nous sommes fiers de la confiance renouvelée de la Caisse qui a permis à Teralys Capital de bâtir à Montréal depuis 10 ans le plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada ».

En mettant en place ce mandat, la Caisse vise à renforcer la professionnalisation de nouveaux gestionnaires d'amorçage québécois et assurer les meilleures pratiques au sein de leurs firmes.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE TÉRALYS

Teralys Capital est un gestionnaire de fonds privé qui finance des fonds de capital de risque privés destinés à investir en technologies de l'information, sciences de la vie, et innovations vertes ou industrielles. Ses fonds partenaires couvrent l'ensemble de la chaîne de financement, depuis le démarrage jusqu'à l'expansion en passant par la croissance et le rachat d'entreprises technologiques. Avec 2 milliards de dollars sous gestion répartis dans 4 fonds de fonds de capital de risque ainsi que la gestion de 2 portefeuilles de fonds additionnels, Teralys Capital est le plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada. Pour plus de renseignements, consultez le site teralyscapital.com.

