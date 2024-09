Du 9 au 15 septembre, A&W offre un deuxième Whistle Dog pour 1 $

Pour une semaine, à l'achat d'un Whistle Dog, vous pourrez en obtenir un deuxième pour 1 $ dans tous les restaurants A&W à travers le pays ou via l'appli A&W

MONTRÉAL, le 9 sept. 2024 /CNW/ - À partir d'aujourd'hui, vous pouvez acheter un Whistle Dog et en recevoir un deuxième pour seulement 1 $. Cette promotion spéciale est en vigueur jusqu'au 15 septembre dans l'ensemble des restaurants A&W du pays et de la province ainsi que sur l'appli mobile.

L'offre :

A&W Whistle Dog (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Achetez un Whistle Dog : Dégustez notre fameux Whistle Dog composé d'une saucisse ouverte déposée dans un pain grillé, garnie de délicieuse relish, de vrai cheddar fondant et de bacon croustillant.

Dégustez notre fameux Whistle Dog composé d'une saucisse ouverte déposée dans un pain grillé, garnie de délicieuse relish, de vrai cheddar fondant et de bacon croustillant. Obtenez-en un deuxième pour seulement 1 $ : Agrémentez votre repas d'un deuxième Whistle Dog pour seulement 1 $, question de déguster ce hot-dog décadent deux fois plutôt qu'une

.Les invité.e.s sont invité.e.s à profiter de cette offre alléchante pour doublement se gâter.

« On voulait faire plaisir à nos adeptes du Whistle Dog et à nos invité.e.s les plus fidèles en proposant cette offre avantageuse », a rapporté Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W. « C'est une belle façon de terminer l'été, et de dire au revoir à ce classique qui nous quittera après cette semaine de célébrations. »

Du 9 au 15 septembre, rendez-vous dans un restaurant A&W près de chez vous ou commandez sur l'appli pour profiter de cette promotion exclusive.

À propos d'A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise entièrement canadienne, en plus d'être la première chaîne de burgers au pays. Nous sommes reconnus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Pour plus d'informations : Mégane Landry, [email protected]