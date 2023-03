MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - Le Salon national de l'habitation présenté par RE/MAX aura lieu du 9 au 12 mars 2023 au Palais des congrès de Montréal, soit cette fin de semaine! Endroit tout indiqué pour préparer son aménagement paysager et connaître les nouvelles tendances déco, cette édition réunira pas moins de 300 exposants locaux qui aideront les visiteurs à réaliser toutes leurs envies de changements et ce, en une seule visite! Voilà une bonne façon d'accueillir le printemps en prenant soin de son chez soi.

Les billets sont en vente maintenant au salonnationalhabitation.com.

Salon national de l'habitation au Palais des congrès de Montréal du 9 au 12 mars 2023 (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal)

Les visiteurs pourront découvrir une variété de micro-habitations écologiques, vedettes de cette édition 2023, participer à des concours et profiter de promotions exclusives à l'événement. Avec un vaste éventail d'experts en décoration, ameublement, aménagement paysager et plus encore, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets.

Parmi les experts présents cette année :

Setlakwe

Depuis bientôt 100 ans, la famille Setlakwe se donne pour mission de vous meubler de bonheurs. Chef de file et incontournable pour vos projets d'aménagement de cuisine, salon, salle à manger et chambre à coucher; Setlakwe c'est la destination!

Durant le Salon national de l'habitation, les visiteurs auront la chance de participer au concours GAGNEZ VOTRE MOBILIER DE SALON DE RÊVE AVEC SETLAKWE.

VanLife MTL

Devenir client VanLife MTL c'est s'ouvrir à un monde d'expériences vanlife hors du commun, mais c'est aussi faire partie d'une communauté incroyable et grandissante : la communauté VanLife Friendly. VanLife Friendly c'est un lien privilégié avec les commerçants québécois et canadiens participants.

À leur kiosque, courez la chance de gagner une escapade de 4 jours avec votre famille ou entre amis pour 2 à 4 personnes en VanLife MTL.

ilo Mini Maison

ilo Mini Maison, chef de file dans la fabrication de mini-maisons unimodulaires au design optimal depuis 7 ans, va présenter cette année au Salon national de l'habitation un tout nouveau concept de maison-pavillon (UHA). Ce nouveau modèle « Panama » est conçu principalement pour être installé en arrière-cour.

Mini-maison Forest

Mini-maison Forest se spécialise dans la conception et la fabrication sur mesure de micro-habitations écologiques, abordables et simples afin de vous permettre de vivre plus librement.

Les visiteurs du Salon national de l'habitation auront l'occasion de visiter en primeur un tout nouveau modèle de micro-refuge. Ce dernier vous fera retomber en enfance avec ses éléments ludiques, tout en offrant une expérience en totale harmonie avec la nature. Il sera par la suite installé chez Nature Nature et disponible pour des séjours en nature dès le mois de mai 2023.

Patio Design

Planifiez votre été avec Patio Design! Patio Design est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la planification et la réalisation de projets haut de gamme sur mesure. Étant experts dans la réalisation de patios, terrasses, pavé-uni, piscines creusées et trois-saisons, Patio Design offre un service clé en main qui répondra à vos standards les plus élevés.

AQMAT

Pour une 12e année consécutive, l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) présentera son Pavillon des innovations 2023. Y seront dévoilés dix articles de quincaillerie et matériaux de construction qui se démarquent en 2023. Les visiteurs sont invités à voter pour leur coup de cœur. Depuis 1940, l'AQMAT informe, défend, forme, anime et accompagne plus de 1000 marchands, distributeurs et fabricants d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction.

Informations pratiques:

salonnationalhabitation.com

En achetant leurs billets en ligne, les visiteurs économisent 2$, gracieuseté de l'OACIQ.

Horaires 2023

Jeudi 9 mars 12h à 21h

Vendredi 10 mars 12h à 21h

Samedi 11 mars 10h à 19h

Dimanche 12 mars 10h à 17h

Tarifs

Adultes 17 $

Adultes - en ligne 15$

Aînés (60 ans et plus) et étudiants 14 $

Aînés (60 ans et plus) et étudiants- en ligne 12$

Enfants (12 ans et moins) GRATUIT

À propos de Marketplace Events

Marketplace Events crée des expositions pleines de vie qui permettent aux amateurs de rencontrer des experts en personne et de faire la découverte de produits et de services dans un environnement dynamique. L'entreprise produit 38 salons d'habitation grand public aux États-Unis, 16 au Canada et 9 salons d'artisans locaux. Chaque année, les 63 évènements combinés de Marketplace Events réalisés au sein de 28 marchés attirent 20 000 exposants, 1,8 million de visiteurs et 2,8 millions de visiteurs virtuels uniques. L'entreprise emploie 150 personnes dans 14 bureaux et ses salons sont parmi les plus populaires et les plus anciens de l'Amérique du Nord. Les évènements produits par Marketplace Events incluent notamment des salons de premier plan à Minneapolis, à Philadelphie, à Indianapolis, à Vancouver, à Calgary et à Montréal, dont plusieurs connaissent du succès dans leur marché depuis plus de 75 ans. MarketPlaceEvents.com

À propos d'Expo Media

Fondée en 2006, EXPO MÉDIA est une compagnie montréalaise spécialisée dans l'organisation de salons grand public. EXPO MÉDIA détient et produit le Salon international tourisme voyages en plus d'être gestionnaire du Salon national de l'habitation de Montréal, du Salon maisons et jardins d'Ottawa, du Salon habitat d'automne d'Ottawa, du Salon maisons et rénovation d'Ottawa et des salons ExpoHabitation et ExpoHabitation d'automne, des propriétés de Marketplace Events. ExpoMediaInc.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal