Drummondville investit dans la culture pour transformer son centre-ville

DRUMMONDVILLE, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Avec la mise en route de la phase 1 de l'écoquartier Fortissimo, les travaux majeurs de modernisation du centre Marcel-Dionne, et maintenant le projet de construction d'une salle de spectacles sur la rue Heriot, la Ville de Drummondville fait de son centre-ville une priorité en souhaitant générer plus d'affluence dans ce secteur névralgique de la ville.

Le maire de Drummondville, Jean-François Houle, se montre optimiste face au potentiel de synergie et aux retombées économiques attendues au centre-ville grâce aux multiples initiatives publiques et privées qui sont en marche. (Groupe CNW/Ville de Drummondville)

Ainsi, ces trois projets phares du centre-ville se retrouvent au cœur de la planification budgétaire 2026 de la Ville. En effet, les membres du conseil municipal ont profité de l'adoption du budget 2026 de la Ville pour donner le feu vert au projet de construction d'une salle de spectacles au centre-ville, sur le site d'une ancienne pharmacie. Attendue par le milieu, cette nouvelle salle devrait présenter quelque 150 spectacles lors de sa première année d'activités, et quelque 250 représentations les années suivantes.

Au dire du maire de Drummondville, Jean-François Houle, l'ajout d'une salle de spectacles est prioritaire pour la revitalisation du secteur. Combinée aux autres projets publics et privés qui sont en marche au centre-ville, tant résidentiels que commerciaux, la salle viendra créer une affluence jamais vue et durable, 12 mois par année.

« Avec ces projets structurants, nous posons des gestes déterminants pour l'avenir de notre centre-ville et pour la diffusion de la culture ici, chez nous. Ces investissements majeurs attireront davantage de personnes résidentes, de visiteuses et de visiteurs, de familles et de gens passionnés par le sport ou les arts de la scène, ce qui profitera directement à nos commerces locaux. Ensemble, nous façonnons un centre-ville plus vivant, plus accueillant et plus dynamique que jamais », a-t-il souligné.

Retombées économiques majeures

Les membres du conseil municipal ont donné leur aval au projet forts d'une récente étude externe qui montre que plus de 50 000 personnes de plus qu'actuellement mettront les pieds au centre-ville grâce à la construction d'une salle de spectacles. Considérant que près de 25 % des usagers combinent souper dans un restaurant et spectacle, les retombées économiques potentielles pour les commerçants du centre-ville sont importantes.

« Tant la nouvelle salle de spectacles qu'un centre Marcel-Dionne modernisé constituent des vecteurs de croissance pour notre communauté. Les retombées économiques potentielles des deux projets sont estimées à près de 700 000 $ par année. Certaines personnes peuvent craindre un manque de places de stationnement, mais, avec l'offre actuelle et nos projets de développement, nous avons toutes les raisons d'être confiants », a affirmé le maire de Drummondville, rappelant que le centre-ville compte plus de 1700 espaces publics de stationnement accessibles sur rue et hors rue, et que l'aménagement d'un stationnement étagé est sur la planche à dessin.

Colloque sur le développement de Drummondville

Parallèlement, Jean-François Houle a annoncé la tenue, plus tard cette année, d'un grand colloque sur le développement de Drummondville. L'événement réunira des experts et des partenaires du milieu afin d'échanger sur les meilleures pratiques et d'identifier, collectivement, les solutions les mieux adaptées et respectueuses du tissu drummondvillois.

Conséquemment, le projet de réaménagement du centre-ville, qui était prévu à l'été 2026 aux abords de la place Saint-Frédéric, est reporté, afin d'être inspiré par la vision et les réflexions qui émaneront de ce colloque sur le développement. L'adoption en 2026 d'un nouveau plan d'urbanisme, qui incorpore une vision stratégique de développement inspirante et porteuse, est également de nature à venir bonifier le projet initial.

« Dans un récent sondage, la population a été très claire : le centre-ville est un joyau à polir. C'est un secteur névralgique à différents égards, notamment commerciaux, touristiques, historiques et communautaires. On veut que les gens rêvent avec nous de ce centre-ville de demain, orienté par une vision intégrée et mobilisatrice. Sans surprise, il occupera un espace de choix dans les discussions lors du colloque », a assuré le maire de Drummondville.

