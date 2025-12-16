Budget d'investissement 2026 : Réalisation de projets structurants au bénéfice de la communauté drummondvilloise

DRUMMONDVILLE, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2026-2027-2028 de la Ville de Drummondville, adopté hier soir en séance extraordinaire, totalise des investissements de l'ordre de 116,3 M$ en 2026, dont 58,4 M$ à la charge des contribuables, et ce, afin de concrétiser des projets qui émanent de sa Planification stratégique 2023-2027 ou qui viennent répondre à des besoins exprimés par la population.

En présence de la presse régionale, le maire de Drummondville, Jean-François Houle, a brossé le tableau des principaux investissements qui seront réalisés sur le territoire en 2026, notamment la modernisation du centre Marcel-Dionne et la réalisation de plans et devis d’une salle de spectacles au centre-ville. (Groupe CNW/Ville de Drummondville)

À titre d'exemple, pas moins de 18,1 M$ seront consacrés aux infrastructures seulement en 2026, dont une importante somme de 14,9 M$ pour le resurfaçage de chaussées et la réfection complète de rues, une priorité exprimée par les citoyennes et les citoyens. D'ailleurs, près de 70 % des investissements prévus correspondent à des travaux de maintien d'actifs.

« Le budget d'investissement 2026 reflète notre volonté d'agir avec ambition, mais aussi avec rigueur. Les projets majeurs que nous lançons cette année donneront un nouvel élan à notre communauté et renforceront notre qualité de vie. Nous investissons pour le Drummondville de demain, tout en demeurant fidèles à une gestion responsable et durable de nos ressources », a déclaré le maire de Drummondville, Jean-François Houle.

Mobilité durable, centre Marcel-Dionne et nouvelle salle de spectacles au menu

En matière de mobilité durable, la Ville ajoutera en 2026 près de 1 km à son réseau de pistes cyclables, moyennant des investissements de l'ordre de 440 000 $. Les marcheuses et les marcheurs ne seront pas en reste grâce à l'injection d'une somme de 757 000 $ pour la réalisation de nouveaux aménagements piétonniers totalisant 1,8 km, ainsi que la réfection de 2,5 km de trottoirs existants par des chantiers représentant 831 000 $.

Par ailleurs, différents projets concernant des bâtiments à l'usage de la communauté sont prévus en 2026, comme la modernisation du centre Marcel-Dionne (9 M$ investis sur le projet global), l'aménagement d'une patinoire réfrigérée au parc Boisbriand-Central (4,9 M$) ainsi que la construction d'un bâtiment multifonctionnel dans le secteur Saint-Joachim (2,5 M$ sur le projet global).

La Ville profitera également de la prochaine année pour réaliser des analyses préparatoires, plans et devis en vue de concrétiser d'autres importants chantiers au cours des prochaines années, comme la construction d'une salle de spectacles au centre-ville (2 M$ en 2026 sur le projet global) et la construction d'une nouvelle caserne incendie dans le secteur Saint-Nicéphore (400 000 $ en 2026 sur le projet global).

Au passage, notons également que d'importants investissements seront réalisés en 2026 pour poursuivre l'aménagement d'écoparcs industriels et celui de l'écoquartier Fortissimo. Au chapitre des réfections majeures de rues, soulignons la continuité de la revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Joseph, qui verra un tronçon de la rue Saint-Marcel bénéficier d'un investissement de 2,8 M$. Un chantier majeur est aussi prévu sur la rue Saint-Aimé.

Ainsi, pour la première fois, le cap des 100 M$ en investissements annuels planifiés sur le territoire est franchi. Toutefois, grâce à des subventions et à des contributions financières issues d'autres sources totalisant 57,9 M$, la population drummondvilloise n'aura uniquement qu'à en assumer environ la moitié.

Des projets structurants en marche

Parmi les autres faits saillants des projets d'investissement, la Ville prévoit investir près de 1 M$ en 2026 pour améliorer la fluidité du trafic sur le boulevard Saint-Joseph. Au cours des dernières années, l'augmentation de la population a entraîné certains défis de circulation, particulièrement lors des heures de pointe. Cette initiative est d'ailleurs une suite directe de la préoccupation en ce sens exprimée par la population dans le cadre d'un grand sondage mené en début d'année auprès de la population (Indicateur municipal Léger).

En 2026, la Ville de Drummondville entamera une nouvelle phase de virtualisation des services aux citoyens, nécessitant l'injection d'une somme de 1,2 M$ au cours des trois prochaines années. Ce projet, qui viendra révolutionner la manière dont les citoyennes et les citoyens transigent avec leur ville, prendra notamment la forme d'un nouveau site Web, d'un portail citoyen et d'applications mobiles conviviales.

Toujours en matière d'efficacité et d'efficience, une somme de 80 000 $ est prévue pour entreprendre le virage responsable de l'intelligence artificielle générative au sein de l'appareil municipal, et ce, en vue d'optimiser les processus de différentes équipes de travail.

Plusieurs initiatives sont également planifiées dans les parcs et espaces verts du territoire, comme un nouveau système d'éclairage à la réserve naturelle du Boisé-de-la-Marconi, l'aménagement d'une terrasse près de la gloriette Gaston-Mandeville, aux abords du parc nautique Sainte-Thérèse, ainsi que différentes initiatives de verdissement et de protection de milieux naturels.

Grands dossiers de planification

En parallèle, notons que la Ville poursuit ses efforts pour concrétiser des planifications essentielles au bien-être de la communauté et à la préservation de l'environnement, tels que le Plan de mobilité durable 2020-2040, le Plan de conservation des milieux naturels 2021-2031 et le Plan d'adaptation aux changements climatiques 2023-2033. Ces initiatives structurantes, liées à la Planification stratégique 2023-2027 de l'organisation, confirment la volonté de Drummondville à bâtir une ville résiliente, visionnaire et en phase avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain.

En outre, toujours en regard de ses grands dossiers de planification, le plan d'urbanisme bénéficiera d'une enveloppe de 470 000 $, le plan d'action en patrimoine de 463 000 $, et le plan d'action en habitation de 150 000 $ afin d'être menés à bon port.

« Pour continuer de bâtir le Drummondville de demain, il est essentiel de poursuivre nos investissements, mais toujours dans le respect de la capacité de payer des contribuables. Le conseil voit grand et assume pleinement ses ambitions pour notre ville. La feuille de route que nous nous sommes donnée, ensemble, nous guide vers une communauté encore plus forte, plus dynamique et plus durable », a relevé le maire de Drummondville, Jean-François Houle.

Pour en savoir davantage sur le budget d'investissement 2026 et le Programme triennal d'immobilisations 2026-2027-2028 de la Ville de Drummondville, les citoyennes et les citoyens sont invités à visiter le site Web drummondville.ca/budget-investissement2026.

