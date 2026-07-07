Druide amasse 93 000 $ pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Druide informatique et sa filiale, les Éditions Druide, tenaient récemment la quinzième édition de leur Classique de golf au profit de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. La journée a permis d'amasser 93 000 $, portant ainsi à plus de 800 000 $ le total des sommes remises à la Fondation depuis la naissance de la Classique Druide.

Cette année, afin d'amorcer les célébrations du 30e anniversaire d'Antidote, Druide s'était même engagée à verser un dollar pour chaque dollar versé par sa clientèle, ses partenaires et son personnel, jusqu'à concurrence de 30 000 $.

Logo : Fondation Paul Gérin-Lajoie

L'argent recueilli permettra à la Fondation de soutenir, en parts égales, deux initiatives scolaires. La première vise l'amélioration des conditions de scolarisation des jeunes à travers le Québec. Les projets financés incluent, par exemple, la rénovation et l'aménagement de cours d'école, ainsi que la mise en place d'aide aux devoirs. La seconde initiative contribue au développement d'outils pédagogiques dans le cadre de la Dictée P.G.L. qui, cette année, a rejoint des élèves de partout au Canada, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, des États-Unis, de la Guinée, du Maroc et du Sénégal.

La journée s'est terminée par un agréable souper au cours duquel Dispositifs Myo, la société lauréate du Grand Prix Druide 2026 pour la création d'entreprise, fut notamment mise en valeur. Ses cofondateurs, Elya Quesnel et Armand Bahabi, ont présenté aux quelque 170 convives leur appareil mécanique capable de transformer un fauteuil roulant en station de réadaptation personnalisée pour un usage à domicile. Cette innovation est destinée à redonner de l'autonomie aux personnes à mobilité réduite et à maximiser leur récupération fonctionnelle.

Druide remercie les donateurs et donatrices ayant contribué au succès de l'évènement et annonce que la seizième édition de la Classique Druide aura lieu le 1er juin 2027 au Club de golf Saint-Raphaël de L'Île-Bizard.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie est une organisation à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'accès à une éducation équitable, de qualité et tout au long de la vie pour garantir à chaque personne les moyens de façonner son avenir et celui de nos sociétés. Ses champs d'action consistent à instaurer une vision élargie de l'éducation, au Québec et ailleurs dans la francophonie.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

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Renseignements : Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998

SOURCE Druide Informatique Inc.