Droits miniers versés - Une contribution toujours plus importante de l'industrie minière à la prospérité du Québec

QUÉBEC, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Avec des droits miniers versés au gouvernement du Québec qui ont frôlé les 400 millions de dollars en 2019, l'industrie minière québécoise démontre une fois de plus son apport considérable à la prospérité socio-économique de la province. Pour l'Association minière du Québec (AMQ), cette augmentation de 37 % entre 2018 et 2019 témoigne du dynamisme des sociétés minières actives au Québec.

Ce montant record de droits miniers versés au gouvernement n'est pas sans rappeler la contribution totale de l'industrie au trésor public québécois qui se chiffre à plus de 1,3 milliard de dollars, et ce, sans compter l'impôt sur les sociétés.

Cela s'ajoute aux dépenses de près de 10 milliards de dollars effectuées en 2018 (données les plus récentes disponibles) sur tout le territoire québécois, à la création et le maintien de plus de 48 000 emplois partout au Québec, à une masse salariale qui atteint 1,8 milliard de dollars et aux contributions faites dans les communautés pour soutenir des initiatives locales.

« Les Québécois peuvent être fiers de leur industrie minière et de son apport à la prospérité économique et sociale de la province. Nul doute que le secteur minier est plus que jamais un joueur incontournable de création de richesse. L'industrie minière sera donc un partenaire de premier plan pour assurer la relance économique postpandémie. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 006 emplois et des dépenses totales de 9,9 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2018 (données les plus récentes disponibles), l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

